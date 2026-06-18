Был в хорошем настроении после саммита G7, – Рютте раскрыл детали о разговоре с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую военную поддержку со стороны партнеров.

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, сообщает "24 Канал".

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Что сказал Рютте о встрече с Зеленским?

По его словам, одной из главных тем переговоров стала ситуация на поле боя. Он отметил, что Украина продолжает сопротивляться российской агрессии, а потери оккупантов, по имеющимся оценкам, составляют от 30 до 35 тысяч военных ежемесячно.

Кроме того, в ходе встречи они обсудили потребности Украины в вооружении и средствах противовоздушной обороны. Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки для защиты украинских городов и критически важной инфраструктуры от российских атак.

Должен сказать, что президент Зеленский был в хорошем настроении. Он только что вернулся с саммита "Большой семерки". Я считаю, что это была очень удачная встреча. Также хочу отметить итоговое заявление лидеров "Большой семерки", которое получилось очень хорошим,

– рассказал он.

О чём ранее сообщал генеральный секретарь?

Ранее Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" пройдет при личном участии президента Владимира Зеленского.