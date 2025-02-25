Переговоры России и США: в России отрицают новую встречу в Эр-Рияде 25 февраля

На втором этапе переговоров между США и Россией в Эр-Рияде главной темой, вероятно, будет будущее Украины. В СМИ сообщали, что встреча может состояться во вторник, 25 февраля, но российская сторона опровергла эту информацию.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о новой встрече представителей России и США в Саудовской Аравии

Уже на этой неделе в Саудовской Аравии должна была бы состояться очередная встреча для обсуждения войны в Украине. На нее традиционно поедут чиновники России и Соединенных Штатов. Украина соответствующего приглашения снова не получала. Эта встреча необходима для продолжения "переговоров" между странами, которые состоялись на прошлой неделе.

Однако в российском государственном ведомстве отрицали, что 25 февраля в Эр-Рияде пройдет новая встреча. Новую дату "переговоров" еще не объявили.

Никаких встреч в Эр-Рияде с участием МИД России 25 февраля не проводится,

– говорят дипломаты.

Первый разговор России и США в столице Саудовской Аравии состоялся 18 февраля. Американскую сторону представляли государственный секретарь Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. От России на встречу поехали Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.