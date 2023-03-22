Циничная причина, о которой мало говорят: почему на самом деле Си Цзиньпин поддерживает Путина

У лидера КНР много общих интересов с Владимиром Путиным. Однако Си Цзиньпин довольно умеренный в своей помощи России.

Об этом 24 Канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, встреча двух авторитарных лидеров не была исторической.

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Общие интересы России и Китая

В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в страну-агрессора за 4 года. У Си Цзиньпина есть причины поддержать Путина. Как отметил Олег Рыбачук, для Си поражение России – это сомнительное будущее Китая. У стран четыре тысячи километров общей границы и общие интересы по разным вопросам.

"Экономически Россия – идеальный сырьевой придаток к высокотехнологичному Китаю, который нуждается в этом сырье. С геополитической точки зрения Си Цзиньпин за то, чтобы мир был биполярным. Он не хочет, чтобы серьезным игроком была одна страна, в этом случае США", – подметил Рыбачук.

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Китай не занимает "антизападную позицию"

Кроме того, добавляет глава аналитико-адвокационной организации, и Си Цзиньпин, и Владимир Путин — автократы, поэтому причин для Си быть в Москве достаточно. Конечно, у президента России есть свои интересы. Решение Международного уголовного суда об ордере ареста Путин является серьезным ударом. Российский президент хочет отвлечь внимание от запятнанной репутации после этого решения МКС.

Есть также военные интересы для обеих стран. Путин сейчас "клянчит" оружие, ведь Россия остро нуждается в каком-либо. Китай же заинтересован в усилении своего ядерного потенциала, потому что хочет быть в паритете с Соединенными Штатами.

Это может быть циничная причина, о которой мало кто говорит,

– заявил Рыбачук.

Впрочем, нет ощущения, что встреча Си и Путина была очень важной, взаимовыгодной для сторон. Российскому диктатору необходима была именно геополитическая поддержка Китая, а Си Цзиньпин в своей статье, вышедшей после совместной встречи, был довольно умеренным. Он не занял "антизападную" позицию. Хоть и товарооборот с Россией вырос, но это лишь 1/3 товарооборота с Америкой и еще меньше с Европейским Союзом.

"Есть много причин для этих двух авторитарных лидеров встречаться, но ожидания от этого саммита точно не сбылись", – подчеркнул Рыбачук.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина хоть и преподносилась как, вроде бы, историческая, однако можно говорить, что такие надежды Кремля "разбились" о стену реальности.

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