Встреча между представителями США и России в Стамбуле состоится 27 февраля. Однако на ней не будет подниматься вопрос Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что США и Россия будут обсуждать в Стамбуле

Еще одна встреча между представителями США и России состоится 27 февраля в Стамбуле. Спикер Госдепа сообщил, что на ней планируется обсудить работу дипломатических представительств.

Чтобы внести ясность, в повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности. Украина не стоит на повестке дня,

– отметил спикер.

Напомним, что предварительная встреча официальных представителей Россия и США состоялась 18 февраля в столице Саудовской Аравии– Эр-Рияди. На ней страну-агрессорку представляли Сергей Лавров и помощник российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Ушаков.

В состав американской делегации во встречи вошли спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф., госсекретарь Марко Рубио и советник национальной безопасности Майкл Волц.