Встреча Стармера и Трампа может помочь Украине: что следует сделать Зеленскому

Кир Стармер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На встрече, в частности, он будет пытаться повлиять на отношение американского президента к Украине. Эта встреча может быть полезна Зеленскому.

Экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что важно, чтобы украинская делегация и президент Украины получили обратную связь в Вашингтоне от премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это поможет использовать достигнутые договоренности между Великобританией и США в переговорах с Трампом

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Он добавил, что президент Украины может встретиться с премьер-министром Британии перед переговорами с Трампом.

Запланировать двустороннюю встречу с британским премьером, возможно, другие мероприятия, а уже потом более подготовленным выходить на переговоры с президентом США,

– сказал Валерий Чалый.

Также он отметил, что сейчас пора показать настоящее лидерство, и это может оказаться непростым вызовом даже для британского руководства.

Важно! Владимир Зеленский опроверг информацию о свой визит в США 28 февраля. Впрочем, поездка может состояться в скором времени. На брифинге Зеленский отметил, что для него важно услышать от США поддержку Украины.

Последовательная поддержка Украины

Великобритания является наиболее активным союзником Украины среди европейских стран. Ее последовательную политику поддержки Украины подтверждает не только подписанная соглашение о 100-летнем партнерстве, но и готовность размещение миротворцев на территории Украины.

"Британцы склонны к конкретным действиям в поддержку Украины, ведь для них это вопрос национальной безопасности. Их позиция остается неизменной. И консервативная, и лейбористские партии разделяют единое мнение: Россия– это враг. Она проводила активные операции на территории Великобритании., в том числе и убийства", – сказал Валерий Чалый.

Он заметил, что в стратегических документах британцы официально определили Россию не оппонентом, а именно врагом. Экспосол также выразил сомнение, что все европейские страны будут действовать консолидированно. Даже перед внешними угрозами некоторые правительства предпочитают "играть в свою игру". Самые яркие примеры этого– Венгрия и Словакия.