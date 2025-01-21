Встреча с Путиным может стать ловушкой для Трампа․ Интервью с главой МИД Эстонии

Вероятно, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским террористом и диктатором Владимиром Путиным. Однако американский президент сам понимает, что такая встреча может стать для него ловушкой.

Решится ли Трамп на этот опасный путь – пока прогнозировать сложно. Президент США должен быть в очень сильной позиции, чтобы говорить с Путиным.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу говорил об этом, а также об угрозах для Эстонии, победе над Путиным и ультиматумах России – читайте дальше в материале.

"Мы можем победить Путина"

На пресс-конференции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что нет давления на Украину со стороны партнеров относительно быстрых мирных договоренностей в войне с Россией. Он отметил, что все понимают, что Украина за прочный мир, но одновременно, если произойдет прекращение огня и появится больше "Минских договоренностей", мира не будет. Как вы предлагаете достичь устойчивого урегулирования вместо того, чтобы полагаться на прекращение огня?

Вы правы. Думаю, что отношение в Европе очень изменилось за последние три года. Украинский народ также прекрасно понимает, что на самом деле агрессия со стороны России началась еще в 2014-м. То есть Украина находится в состоянии войны уже более 10 лет, а не 3.

Однако Эстония выступала за решительные действия еще до 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. Мы это также помним. Нам нужно действовать очень решительно, потому что Путин понимает только язык силы. Однако, к сожалению, нас не очень хорошо поняли.

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Впрочем сейчас большинство европейских стран осознает, что Россия является угрозой и для них, и будет оставаться ею. А те договоренности, которые были заключены в Минске, фактически не сработали и не были сопровождены реальными гарантиями безопасности.

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Также серые зоны и нейтралитет Украины, пересечение границ – это "зеленый свет" для Путина, чтобы совершать агрессию.

В Европе это понимание изменилось. В то же время украинцы и все хотят мира, никто не хочет воевать. Однако никто не ожидал в начале 2022 года, что украинский народ способен давать отпор в течение 3 лет. Это то, во что все верят сейчас – мы действительно можем победить Путина.

Заметно, что многие политические лидеры считают, что старые добрые времена так называемого "бизнеса" вернутся, но они уже никогда не вернутся, значит, должен наступить мир.

Готовность к миру есть, однако он не может произойти без Украины и, конечно, без Европы. Это должен быть не просто мир, а долговременный мир, и он также требует надежных гарантий безопасности. С точки зрения Эстонии – это может быть только полноправное членство в НАТО.

О вероятной встрече Трампа и Путина

По словам будущего советника избранного президента США Майкла Уолтца, Трамп может поговорить с российским террористом и диктатором Владимиром Путиным, но подготовка к возможной встрече еще продолжается. Уместен ли такой контакт и как готовится потенциальная встреча Трампа с Путиным?

Очевидно, что Путин боится Трампа, и НАТО – тоже. Даже если он играет сильную игру в контексте международной политики и отношений, он не изменил цель. Она заключалась не только в том, чтобы получить еще какие-то территории. Путин стремился не только уничтожить Украину и украинский народ, но и разрушить все правила и порядок, о чем договорились демократические страны мира.

Проблема в том, что встречи с Путиным – это опасный путь. И президент Трамп это тоже очень хорошо знает.

Риторика избранного президента Трампа и его администрации в течение последнего месяца была очень взвешенной в отношении Украины и России. Это связано с тем, что он также понимает, что встреча может стать ловушкой.

Однако если президент Трамп встретится с Путиным:

во-первых , у него, должна быть очень сильная позиция;

, у него, должна быть очень сильная позиция; во-вторых, без Украины невозможно говорить об Украине.

Также будем откровенными, трудно говорить о мире в Европе без самой Европы.

Поэтому нам нужно, чтобы Украина, а также Европа, а также Трамп были в очень сильной позиции, чтобы говорить с Путиным. Поэтому посмотрим, когда это произойдет.

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Что означает "сильная позиция"?

Речь идет о военном уровне – это поле боя. Также о политическом, экономическом уровне. Кроме того, о гарантиях безопасности для Украины.

Это не только об Украине. Если Эстония говорит о членстве в НАТО, то это и о нас. Говорится о европейской архитектуре безопасности, которую мы создаем. Поэтому об этих вещах надо говорить вместе. Нам нужно говорить особым, единым голосом.

Однако посмотрим – Трамп войдет в Белый дом довольно скоро.

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Конфискация российских миллиардов

Сейчас мы видим, что США просят Европу конфисковать 300 миллиардов замороженных российских активов, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Но Европа выступает против этого. Как конфискация замороженных российских активов могла бы повлиять на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным?

Эстония говорила об использовании российских замороженных активов еще более двух лет назад. На том этапе мы были чуть ли не единственными – никто в это не верил и не хотел об этом говорить.

Однако сейчас мы уже пользуемся доходами, полученными от замороженных активов. В прошлом году они уже поступили в Украину. Также они служат залогом на кредит в 50 миллиардов долларов, который уже был предоставлен Украине. Так что это был первый шаг.

В то же время реальная часть замороженных активов – более 300 миллиардов евро – размещена в Европе. Мы активно выступаем за возможность их использования.

Путин на самом деле этого боится, потому что это активы, и если их брать, исходя из принципа, что за агрессию надо платить, тогда он много потеряет. А Украина, конечно, много получит.

Я верю в этот принцип, и все больше европейских стран поддерживают это. Надеюсь, что вскоре увидим решение по использованию реальной части замороженных активов России.

Я полностью согласен с президентом Трампом, что нужно подтолкнуть европейские страны к использованию этих активов. Надеюсь, что это произойдет.

Об эффективности санкций против России

США ввели новый пакет антироссийских санкций. В частности "Газпром" внесли в санкционный список Министерства финансов США против российских компаний, работающих за рубежом. Новые ограничения теперь влияют на деятельность "Газпрома" в Казахстане, а также на более 30 российских компаний, занимающихся обслуживанием нефтяных месторождений. Также под санкции попали компании, работающие в Таджикистане, Сербии и Люксембурге. Как и на что это повлияет в России?

Нам нужно усилить санкции против России и сотрудничать в этом направлении с США. Европейский Союз ввел уже 15 пакетов санкций, и следующий пакет достаточно хорошо подготовлен.

Однако также есть и проблема – это теневой флот. Это российские корабли, которые скрываются под разными флагами, зарабатывая на энергетике, нефти, газе и всем остальном.

Поэтому у нас впереди долгий путь, но я верю, что мы сможем все больше накладывать санкции на российскую экономику и на эти стратегические позиции.

В то же время определенные страны поддерживают Россию экономически. Поэтому надеюсь, что новый президент США Трамп справится с этим вместе с Европейским Союзом.

Но все равно, торговли с Европейским Союзом стало меньше более чем на 60%, по сравнению с показателями, которые были до активной войны. Итак, мы ввели много санкций, но некоторые лазейки все еще существуют.

"Что будет, если Путин проиграет?"

Эстония имеет очень четкую позицию – лучшая гарантия не только для Украины, но и для Европы – это членство в НАТО. Так какие основные причины, почему Украине до сих пор не гарантировали членство в Альянсе? Существуют ли политические и военные препятствия, которые мешают этому? Как Эстония планирует и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по интеграции в Европейский Союз и НАТО?

Украина много сделала для реформы и для подготовки к вступлению в Европейский Союз. Надеюсь, что довольно скоро мы откроем первую и вторую часть переговоров. Никто не ставит это под сомнение.

Относительно членства Украины в НАТО, то нужен консенсус между 32 странами. Даже Швеции понадобилось более года, чтобы стать полноправным членом Альянса. Поэтому это политическое решение.

В то же время также должны понимать, что Украина находится в активной фазе войны. Стать "за одну ночь" полноправным членом НАТО означает также, что весь Североатлантический альянс будет втянут в активную фазу войны.

Однако мы говорим о рабочих гарантиях безопасности. Не говорится о Будапештских договоренностях или договоренностях "Минск-1", "Минск-2". Нам на самом деле нужны реальные рабочие военные гарантии безопасности. А полноправное членство в НАТО является самой эффективной и единственной полностью долгосрочной гарантией безопасности. Говорится не только об Украине, но и о Европе, потому что война продолжается в Европе.

Эстония – пограничная страна с Россией – уже более 20 лет в НАТО. Мы точно знаем, что это означает. В будущем Украина будет одним из государств с наибольшей военной мощью, что будет стабилизировать ситуацию в нашем регионе.

Так что именно такой двусторонний подход мы видим в будущем. Именно поэтому мы выступаем за полноправное членство в НАТО. Его сейчас трудно получить, но его нельзя убрать со стола вообще. Поэтому нам нужно продолжать убеждать наших союзников. Но сначала нам нужно сосредоточиться на том, как мы вместе можем выиграть войну и как Путин может проиграть войну.

Главная проблема в западной части мира – это страх. Что произойдет, если Путин проиграет войну? Также был страх относительно распада Советского Союза в конце 1980 – 1990 годов. Но произошло много хорошего.

Поэтому нам нужно убедить наших союзников, а также нужно показать, что мы едины и что мы в безопасности в будущем. Именно поэтому мы очень четко говорим, что членство в НАТО является самой эффективной и самой действенной гарантией безопасности для Европы вместе с Украиной.

Вы сказали, что Европа должна быть готова направить военные силы в Украину для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, если Дональд Трамп предложит такое. Да, глава МИД Литвы заявил о готовности вести войска в Украину по просьбе украинской стороны. Этот вопрос будет обсуждаться с союзниками после официального запроса из Украины. А как этот вопрос коррелируется с будущим вероятным членством Украины в НАТО?

Это будет очень интересная и важная дискуссия. Поэтому, вероятно, будет переходный период – перед полным членством в НАТО. Однако, какие будут реальные рабочие гарантии безопасности для Украины, если будет достигнуто справедливое и длительное мирное соглашение? Эти гарантии безопасности должны быть его частью.

Европа должна играть здесь свою роль. На техническом уровне будет какой-то контингент или какие-то войска в Украине. Сейчас нельзя точно сказать. Будут продолжаться обсуждения.

Но должны понимать, что не может быть справедливого и длительного мира без действенных гарантий безопасности. Эта дискуссия станет актуальной вскоре.

Путину помогает войсками Северная Корея. Вы подчеркиваете, что войска Северной Кореи, которые находятся в сотнях километров от границ НАТО – это важный сигнал. Это меняет глобальную перспективу в США, Европе и на Глобальном Юге. Как привлечение Северной Кореи меняет восприятие российской агрессии на мировой арене?

Прежде всего Северная Корея очень поддерживает Россию боеприпасами, техникой и тому подобное. Но это также показывает слабость Путина – фактически у него заканчиваются ресурсы.

Относительно расположения войск КНДР в Европе – это была стратегическая ошибка, ведь это демонстрация того, что это не проблема Украины и России, а глобальная проблема.

Если впервые в истории привезти активные войска Северной Кореи в Европу всего за несколько сотен километров от границы НАТО и ЕС, это меняет суть этого конфликта и этой агрессии.

Даже несмотря на то, что количество военных не очень большое, но сам факт, что Северная Корея официально участвует в боях на основании двустороннего соглашения между Северной Кореей и Россией в Европе, должен привлечь внимание США и Европы, ведь это меняет суть этого конфликта. Поэтому я считаю, что Путин ошибся.

Отношение и понимание этой российской агрессии не в том, что конфликт между Россией и Украиной. Он гораздо более глобальный.

Что вы думаете о реакции Южной Кореи? Потому что мы не видим того, чего бы хотели.

И Южная Корея, безусловно, обеспокоена участием Северной Кореи, потому что КНДР была очень изолирована. Однако со стороны Северной Кореи это был полезный шаг. Сейчас они являются глобальным игроком. Конечно, Южная Корея должна быть готова к вторжению со стороны Северной. Так исторически сложилось. И опасность все равно остается.

В целом этот регион – Япония и другие демократические страны региона – крайне обеспокоены Северной Кореей и такого рода сотрудничеством между КНДР и Россией. А еще, будем честными, Китай также играет огромную роль в регионе.

Так что, я думаю, что у них есть главная причина сосредоточиться и на своей региональной безопасности. Но, конечно, я также бы сказал нашим южно-корейским коллегам, что они имеют возможность поддержать Украину.

Германия и ультиматумы России

Сейчас я хочу поговорить о председателе Христианско-демократического союза и кандидате на пост канцлера Германии от оппозиции Фридрихе Мерце. Он предложил правительству канцлера Олафа Шольца выдвинуть ультиматум России – прекратить бомбардировки гражданской инфраструктуры в Украине. В случае невыполнения Россией его требований – передать Киеву дальнобойные ракеты TAURUS.

Почему цивилизованный мир не может говорить с Путиным на языке ультиматумов? Почему Путин может угрожать, манипулировать и убивать людей в Украине, в то же время все просто наблюдают?

Я не буду комментировать внутреннюю политику Германии, потому что эта страна находится в состоянии предвыборной кампании. У них будут выборы 23 февраля, поэтому я не могу пока это комментировать.

Однако я могу вас заверить, что Германия на самом деле оказала значительную поддержку Украине, став вторым крупнейшим донором после США.

В центре внимания вопрос ракет TAURUS. Так что, я не знаю, много ли Германия предоставляет военной помощи, но это их решения. Что касается страха, то он присутствует, и это страх перед эскалацией.

В западной части мира есть опасения и страх перед ядерной эскалацией. Я, как министр иностранных дел Эстонии, могу сказать – мы не верим, что эта эскалация придет, потому что ситуация уже обострилась.

У нас полномасштабная война со всеми этими зверствами. У нас есть депортированные дети. У нас есть гражданские заложники. Я не должен объяснять здесь, в Украине, что мы уже имеем эскалацию. Это эскалация в реальной жизни.

Я не верю, что Путин применит ядерное оружие в реальной жизни, потому что он тогда потеряет все на международном уровне. Но страх перед этой эскалацией есть.

И Путин очень хорошо использует этот страх, который вообще происходит со времен Холодной войны. Мы считаем, что нам нужно поддерживать Украину, потому что вы боретесь не только за себя и не только за нас. Однако в Эстонии мы говорим, что вы боретесь вместо нас.

Когда я был министром обороны Эстонии в 2016 и 2017 годах, мы видели 120 тысяч военнослужащих по ту сторону нашей границы, в России, готовых идти в наступление в течение 48 часов. Их больше нет. Их отправили в Украину, и им конец. Поэтому мы говорим, что что вы воюете вместо нас.

Путин очень умело играет на этих страхах, но мы должны понять, что для страха здесь нет места. Нам нужно просто выиграть войну вместе с вами. Это относительно еще одного страха.

"Главное – изменить цель Путина"

Победа Трампа на выборах в США вызвала опасения, что он может навязать Украине сделку, выгодную Москве, угрожая прекратить военную помощь США. Это спровоцировало дискуссии среди европейских союзников Украины относительно путей поддержки Украины в условиях возможного изменения позиции Вашингтона.

Как европейские союзники Украины реагируют на возможность изменения поддержки США относительно лидерства Трампа?

Мы увеличили нашу поддержку. Одним из примеров является Эстония. Мы договорились о долговременной военной поддержке на следующие четыре года. Это – четверть процента нашего ВВП. Это очень много, можно сказать. И мы просто хотели заверить Украину, что это не похоже на поддержку в каждом конкретном случае, а на поддержку, на которую Украина может рассчитывать, и многие другие страны сделали то же самое.

Но нам не нужно делать предположения, что именно произойдет, если президент Трамп войдет в Белый дом. Это произойдет в ближайшее время – посмотрим. Но то, что мы сделали – мы положили аргументы на стол и убедили президента Трампа и его администрацию в том, какие риски, расходы, и какие будут самые эффективные способы положить конец этой агрессии с российской стороны.

И главное – изменить цель Путина. И она также требует инвестиций и долговременной поддержки на военном, экономическом, финансовом уровнях. И я очень надеюсь, что она останется.

Конечно, Европа должна платить больше, не только поддерживая Украину, но и инвестируя в собственную обороноспособность.

Эстония вкладывает 3,4% ВВП и, в дополнение ко всему, на следующие 3 года мы обеспечим такие глубокие возможности для выполнения региональных оборонных планов НАТО. Поэтому в этом году мы увеличили размер налогов для эстонцев и экономики. Поэтому мы платим очень много. А также Польша, Латвия, Литва и соседние страны.

Но и все остальные должны понимать, что 2% ВВП, как это было целью НАТО, уже недостаточно. Нам нужно увеличивать. Нам точно нужно платить больше. И нам надо постоянно поддерживать Украину.

США были очень активными не только со стороны Трампа, но и со стороны многих предыдущих президентов. Они заявили, что Европа должна увеличить расходы на оборону. И, к сожалению, это происходит не так быстро, как нам хотелось. Однако становится все лучше и лучше.

При этом я думаю, что для следующего саммита НАТО в Гааге этим летом по крайней мере минимальный уровень должен составлять 2,5% для всех. Минимум, возможно, даже 3%.

Однако в Европе также есть понимание, что нам нужно больше платить, больше делать и учиться у Украины новому уровню того, как защищать свою страну. Это понимание присутствует.

Я считаю, что показатель ВВП является честным показателем, поскольку он демонстрирует нагрузку на общество и на экономику.

Например, Эстония тратит около 4%, Польша – 4,2%, а в этом году даже больше. У нас есть пенсионеры, у нас есть система образования, у нас есть социальная система и так далее. Но мы можем это делать, потому что знаем, что нам нужно инвестировать. И такое же понимание должно быть у других союзников. Я думаю, что мы на пути к этому.

Россия устраивает диверсии

Если мы говорим о диверсионных инцидентах, происходящих в Европе в последние месяцы – это не единичные случаи, а часть системы по координированным действиям по дестабилизации европейской инфраструктуры, об этом сообщает в DW.

Как Москва может быть причастна к дестабилизации инфраструктуры европейцев через эти диверсионные инциденты?

Это правда. У нас десятки различных гибридных атак в Европе. Не только в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, но и в Германии, Великобритании – везде. Они управляются, финансируются и координируются из России.

Россия использует такого рода гибридные атаки, просто подвигая красные линии, меняя наши настроения в наших обществах. И так же в течение последних двух лет мы имеем то, что мы называем "инцидентами". Но на самом деле это атаки на подводную инфраструктуру.

Газопроводы, кабели связи и так далее. И последний был между Эстонией и Финляндией, как раз во время Рождества.

Так что, я думаю, что это был своеобразный тревожный звоночек и для всех членов НАТО, а также для стран региона Балтийского моря. Колокольчик, что нам нужно действовать более резко.

И у нас только что была встреча премьер-министров в Хельсинки. Поэтому мы действуем активнее, а также наблюдаем большее присутствие НАТО в Балтийском море.

И вы абсолютно правы, Россия на самом деле уже ведет такие атаки. Или называем их гибридными, но эта агрессия против Европы на другом уровне. Кроме того, мы являемся свидетелями того, как диджитализированная страна Эстония 24/7 переживает гибридные атаки со стороны России.

Итак, Россия - государство-агрессор. И как доказательство того, что изменение менталитета состоялась, является то, что Финляндия вступила в НАТО, как и Швеция, после более 200 лет нейтралитета. Шведы решили вступить в НАТО, потому что чувствуют угрозу со стороны России. Поэтому это большое изменение.

НАТО усилило присутствие в Балтийском море

Мы знаем, что страны-члены НАТО решили усилить военное присутствие в Балтийском море. Решение было принято для защиты критически важной инфраструктуры после недавнего повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Что вы можете сказать по поводу этих фактов? Что вам известно?

Я знаю много, но вдаваться в подробности, конечно, не могу. Дело в том, что мы увеличили участие в Балтийском море в нашем регионе НАТО. И, конечно, мы имеем дело и с морским правом, потому что в Финском заливе теневой флот активно используют.

Мы говорили о более 500 различных кораблей и танкеров в неделю, которые проходят по очень узкой территории между Эстонией и Финляндией. Поэтому нам нужно это контролировать.

Мы должны быть готовы действовать. И это сложно. Это сложнее по закону, чем мы обычно думаем. Однако я считаю, что Россия определенным образом "сломала угол", если можно так сказать.

И это стало своеобразным тревожным сигналом о том, что такого рода международные соглашения не работают с российской стороны. Поэтому нам надо быть более активными и решительными в этом.

Но хорошо то, что Балтийское море сейчас является морем НАТО, потому что Финляндия и Швеция также присоединились к НАТО. Поэтому у нас есть больше возможностей для защиты нашей подводной инфраструктуры.

Угроза для Эстонии

Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Город Нарва, расположен между Эстонией и Россией, может стать местом, где начнется Третья мировая война – так говорят некоторые политики. Какие потенциальные последствия для Эстонии, если Россия попытается захватить Нарву или другие части ее территории? Возможно ли это вообще?

Сейчас мы не видим таких военных возможностей по ту сторону границы, потому что они (российские военные – 24 Канал) были отправлены в Украину, и вы с ними разобрались.

Но, конечно, в будущем Россия будет оставаться угрозой для всей Европы.

Однако Эстония является полноправным членом НАТО. У нас есть рабочие оборонные планы, региональные оборонные планы. Мы обновили их в прошлом году на Вильнюсском саммите и даже годом ранее. И это означает концепцию, что мы не уступим ни одним миллиметром территории НАТО, а также территории Эстонии.

Поэтому мы готовы давать отпор с первой секунды. Поэтому я думаю, что Россия, возможно, теоретически может испытать возможности НАТО. Но на это будет основательный и очень быстрый ответ со всеми возможностями.

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Российская ракета в Польше

В марте во время очередной атаки на Украину российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. Она находилась над территорией НАТО 39 секунд. В Варшаве заявили, что движение ракеты отслеживают и есть связь с украинскими военными. Ее не перехватили, потому что она якобы не представляла угрозы для Польши.

Российская ракета залетела на территорию НАТО. Мы понимаем, что это ракета, которая может вызвать много смертей и разрушений. Не кажется ли вам странным, что было принято решение не сбивать ее? Путин видит – ответа нет. Он понимает, что может делать все, что ему заблагорассудится.

Я не буду комментировать этот конкретный инцидент, как бы вы его не называли. Однако мы осознавали, что это произошло, и это было решение Польши не сбивать ее. НАТО также было проинформировано.

Вы указываете на правильную проблему. Вполне возможно, это не было запланировано, эта ракета просто случайно там оказалась. Может, так и было. В конце концов, мы не знаем наверняка. Возможно, это был небольшой тест – что произойдет?

Поэтому мы должны отнестись к этому очень серьезно. И это был не только один случай. У нас были беспилотники, которые долетели до Румынии.

Вы знаете, мы называем это инцидентами, но НАТО является очень решительной, большой и очень мощной организацией. Поэтому нам нужно думать, прежде чем действовать. Но это не значит, что мы не защищаем свои территории.

Вы задаете правильный вопрос. Наши люди задают такой же вопрос. Как мы можем быть уверены, что это такое – тот или иной инцидент? Однако это также было, возможно, хорошим уроком.