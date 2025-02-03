У Зеленского заявили, что согласовывают с администрацией Трампа дату встречи

Президент Дональд Трамп заявил, что готовится к встречам с представителями России и Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланированы встречи и переговоры с представителями Украины и России. Источники Общественного в ОПУ сообщили, что украинская сторона сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

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