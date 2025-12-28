Чем угощают Зеленского в Мар-а-Лаго: СМИ раскрыли детали
- Украинская делегация во главе с президентом Зеленским прибыла в Мар-а-Лаго для переговоров с Дональдом Трампом.
- Украинцев угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа.
28 декабря украинская делегация во главе с президентом Зеленским прибыла в Мар-а-Лаго, где их встретил Дональд Трамп. Переговоры сторон начались за обедом.
Украинская и американские команды встретились в столовой трамповской резиденции. Журналистов ненадолго впустили в зал, чтобы они сняли этот момент, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Чем кормили Зеленского и его команду в Мар-а-Лаго?
По данным издания, украинцев угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.
Как пишет Sky News, за столом Зеленский заметил, что впервые находится в Мар-а-Лаго. В ответ Трамп сказал, что комната, в которой проходит встреча, "очень способствует соглашениям".
СМИ тем временем распространяют фото делегаций Украины и США за обеденным столом. На фотографиях видно, что американскую сторону, кроме Трампа, представляют:
- госсекретарь США Марко Рубио;
- министр обороны Пит Гегсет;
- руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;
- председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн;
- спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер;
- заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.
Зеленский и Трамп в окружении своих команд обедают / Фото Офис президента
Заметим, что перед тем, как пойти обедать, Владимир Зеленский и Дональд Трамп пообщались с журналистами.
- Президент США заявил, что он не имеет дедлайнов по окончанию войны в Украине. Он подчеркнул, что война или закончится, или продлится очень долго.
- Также американский лидер выразил уверенность, что и Киев, и Москва хотят мира.
- Кроме того политик подчеркнул, что Украина получит сильные гарантии безопасности при активном участии европейцев и выгодное экономическое соглашение.
- Трамп заявил, что после встречи с Зеленским он поговорит с лидерами Европы, а также главой Кремля.