Українська та американські команди зустрілися в їдальні трампівської резиденції. Журналістів ненадовго впустили до зали, щоб вони зафільмували цей момент, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Чим годували Зеленського та його команду в Мар-а-Лаго?

За даними видання, українців пригорщали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

Як пише Sky News, за столом Зеленський зауважив, що вперше перебуває в Мар-а-Лаго. У відповідь Трамп сказав, що кімната, в якій проходить зустріч, "дуже сприяє угодам".

ЗМІ тим часом поширюють фото делегацій України та США за обіднім столом. На світлинах видно, що американську сторону, окрім Трампа, представляють:

держсекретар США Марко Рубіо;

міністр оборони Піт Гегсет;

керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;

голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн;

спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер;

заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Зеленський і Трамп в оточенні своїх команд обідають / Фото Офіс президента

Зауважимо, що перед тим, як піти обідати, Володимир Зеленський і Дональд Трамп поспілкувалися з журналістами.