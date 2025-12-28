Украинская и американские команды встретились в столовой трамповской резиденции. Журналистов ненадолго впустили в зал, чтобы они сняли этот момент, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Чем кормили Зеленского и его команду в Мар-а-Лаго?

По данным издания, украинцев угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

Как пишет Sky News, за столом Зеленский заметил, что впервые находится в Мар-а-Лаго. В ответ Трамп сказал, что комната, в которой проходит встреча, "очень способствует соглашениям".

СМИ тем временем распространяют фото делегаций Украины и США за обеденным столом. На фотографиях видно, что американскую сторону, кроме Трампа, представляют:

госсекретарь США Марко Рубио;

министр обороны Пит Гегсет;

руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;

председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн;

спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер;

заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Зеленский и Трамп в окружении своих команд обедают / Фото Офис президента

Заметим, что перед тем, как пойти обедать, Владимир Зеленский и Дональд Трамп пообщались с журналистами.