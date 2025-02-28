У него страшная ненависть, – Трамп о Зеленском после спора с ним

Во время встречи в Белом доме между Трампом и Зеленским возник спор. Президент Украины высказался категорически против режима прекращения огня.

Владимир Зеленский отметил, что Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня. После между ним, Трампом и Джей Ди Вэнсом началась словесная перепалка. Те обвиняли украинского лидера в неблагодарности и в дружбе с Байденом, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Что сказал Трамп о Зеленском

Далее Дональд Трамп прокомментировал перепалку. Он сказал журналистам, что Владимир Зеленский испытывает ненависть к Путину, которую можно было наблюдать в его заявлениях.

Вы видите, какую ненависть он испытывает к Путину. Мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью. У него страшная ненависть,

– заявил Трамп.

Президент добавил, что он на стороне мира и хочет урегулировать войну в Украине, уладить эту ситуацию. "Я солидарен с Европой. Я могу быть жестче любого. Я был бы очень суровым. Но так соглашения не достигнешь, вот и все", – объяснил свою позицию президент США.

К слову, Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США: "У вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные. Вы не можете нам говорить: "Я не хочу прекращать войну, я хочу то, я хочу это... Мы на грани Третьей мировой, но вы не уважаете США".