"Дух Анкориджа" улетучился: Путин неожиданно опроверг договоренности с Трампом на Аляске

Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже они не достигли никаких договоренностей. Однако американская сторона просила Россию пойти на уступки.

Об этом российский диктатор заявил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, сообщают российские СМИ.

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Есть ли результат от встречи в Анкоридже?

Владимир Путин рассказал, что "дух Анкориджа" не был зафиксирован ни в каких документах и никто не подписывал никаких договоренностей.

По его словам, в ходе переговоров с лидером США обсуждались варианты завершения войны в Украине, в частности компромиссы, предлагаемые американской стороной

Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками,

– сказал диктатор.

Путин не уточнил, о каких компромиссах шла речь. Однако отметил, что Москва согласилась пойти на них.

Напомним, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже состоялась в августе прошлого года. После неё сообщалось, что лидеры обсуждали соглашение, предусматривавшее передачу России оккупированных территорий Украины, а также тех, которые оставались под контролем Киева. Однако впоследствии в США прибыла европейская делегация, которая заявила американской стороне: такое соглашение неприемлемо.

Между тем Россия неоднократно обвиняла Соединённые Штаты в невыполнении решений саммита на Аляске. На это госсекретарь Марко Рубио ответил, что тогда стороны не достигли никаких договоренностей.