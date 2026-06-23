"Получилось так, как получилось": Лавров предположил, что Путина могли обмануть во время встречи с Трампом
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Путиным и Трампом на Аляске могли быть использованы для выигрыша времени. Однако он не хочет прямо обвинять партнеров в таком сценарии.
Об этом пишут российские СМИ.
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Как Путина якобы обманули?
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что переговоры могли быть намеренно организованы для того, чтобы дать Киеву время на дополнительное вооружение.
Я не хочу даже подозревать, что Аляска была задумана для того, чтобы выиграть время для дооснащения киевского режима. Не хочу даже об этом думать. Но на практике получилось так, как получилось,
– сказал Лавров.
Также российский министр заявил, что Москва больше не рассматривает Соединённые Штаты в качестве нейтрального посредника в урегулировании войны. По его словам, администрация Трампа не только не отменила введённые ранее санкции, но и одобрила новые ограничения против России.
Несмотря на критику в адрес США, глава МИД России заявил о готовности Москвы вернуться к переговорному процессу с Украиной. Он отметил, что Россия готова возобновить диалог с того этапа, на котором он был прерван.
Мы готовы разговаривать с Киевом, как мы всегда это делали,
– сказал Лавров.
В то же время Лавров в очередной раз повторил позицию Кремля о якобы приоритетности политико-дипломатического урегулирования конфликта. По его словам, Владимир Путин неоднократно подчеркивал именно такой подход.
Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?
В августе 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около пяти часов и стали первым саммитом такого уровня между лидерами двух государств за несколько лет.
Саммит проходил на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где были приняты беспрецедентные меры безопасности. Для прибытия делегаций на территории базы обустроили специальную зону встречи с красной дорожкой и символикой мероприятия.
По завершении саммита Трамп и Путин выступили перед журналистами. При этом запланированные ранее совместный обед и расширенные консультации с участием более широких делегаций были отменены.
В целом переговоры длились около пяти часов. После этого оба президента покинули территорию Аляски. В Белом доме ранее заявляли, что Дональд Трамп стремился лично встретиться с Путиным, чтобы оценить возможности дипломатического урегулирования войны России против Украины. Именно вопрос войны и перспектив мирного процесса считались одними из ключевых тем переговоров.