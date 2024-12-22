Путин попытается исправить ошибки: почему его встреча с Трампом может нести угрозы для Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин в 2025 году, по предположению западных СМИ, могут провести встречу. Одной из ее главных тем могут вероятно станут условия по завершению войны. Их общение может нести определенные риски для Украины.

Такое мнение высказал 24 Каналу обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт, отметив, что Путин стремится к встрече с Трампом из-за проблем, которые есть в России. Он приложит усилия, чтобы не разочаровать избранного президента США.

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У России есть проблемы

Путин, по словам обозревателя Deutsche Welle, осознает, что ситуация в экономике России плохая и напоминает ту, которая была в 1990-е годы. Также начинают работать санкции против российского теневого флота.

Кроме того, стоит проблема личного состава вооруженных сил России, потому что привлечение северокорейских военных – это признак того, что закончились заключенные, которых отправляли на фронт. Путин сейчас, по его мнению, находится в тупике.

Глава Кремля не хочет проводить мобилизацию, потому что она может привести к "сюрпризам" из-за большого количества отказов идти воевать. Это, вероятно, спровоцирует массовые протесты, которых боится российская власть.

Путин из-за всех этих проблем хочет пойти на переговоры с Трампом, но на своих условиях. Сейчас он посылает сигналы, мол, если США "сломают" Зеленского и он пойдет на 85% условий России, тогда Путин сядет за стол переговоров,

– подчеркнул Эггерт.

Обратите внимание! Издание The Washington Post прогнозирует, что в 2025 году может состояться встреча Трампа и Путина. Однако у аналитиков издания нет большой надежды, что будет заключено мирное соглашение по войне в Украине из-за "максималистского подхода Путина и нежелания Трампа выглядеть слабым".

Поэтому встреча Трампа с главой Кремля, как отметил обозреватель Deutsche Welle, несет определенные риски для Украины. Путин попытается исправить ошибки своих предыдущих переговоров с Трампом. В частности, после общения в 2019 году в Хельсинки у Трампа, по информации инсайдеров, осталось ощущение, что Путин не хочет ни в чем идти ему на уступки.

Встреча может быть преждевременной

"С другой стороны, о возможной встрече Трампа и Путина в 2025 году пишут западные СМИ, но состоится ли она действительно, не известно. Также не понятно, с чем придет на такие возможные переговоры Путин и Трамп, учитывая, что избранный президент США является человеком непредсказуемым. Сейчас не совсем понятно, где у его команды есть "красные линии", за которые они не будут заходить ни при каких условиях", – предположил он.

В то же время в этом контексте очень важна позиция европейских партнеров Украины, которые могли бы взять на себя ее военную поддержку. Это может повлиять на администрацию Трампа, в составе которой далеко не пропутинские "голуби".

Однако, если встреча Трампа и Путина состоится в 2025 году, она может быть преждевременной,

– отметил Константин Эггерт.

Хотя он уже виделся с Зеленским при посредничестве Эммануэля Макрона, и встреча прошла неплохо. Однако у Трампа хорошая память и он, вероятно, не забыл отказ Зеленского в поиске компромата на Хантера Байдена. Поэтому Украине, по словам Эггерта, придется работать над налаживанием личного взаимодействия с администрацией Трампа.

К слову, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что для того, что бы сложились шансы для завершения войны в Украине нужны три компонента: желание у Путина заключать перемирие на этом этапе войны; желание Украины и Европы заключать невыгодную сделку; способность Трампа и его команды нажать на стороны конфликта для заключения определенного соглашения.