Кульминация переговоров: в FT сообщили главную цель встречи Трампа и Зеленского
- Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 28 декабря во Флориде на курорте Мар-а-Лаго, чтобы обсудить мирный план США из 28 пунктов.
- Зеленский подтвердил подготовку к встрече, подчеркивая важность решения многих вопросов до Нового года.
Владимир Зеленский планирует в ближайшее время встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры могут стать определяющими накануне Нового года.
Издание Financial Times сообщает, что встреча лидеров состоится уже завтра, пишет 24 Канал.
Чего можно ожидать от встречи во Флориде?
Встреча Зеленского и Трампа запланирована на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Европейский чиновник утверждает, что этот разговор должен стать кульминацией активных консультаций, которые продолжаются с ноября 2025 года после появления 28-пунктного мирного плана США.
Напомним, пункты первого варианта мирного соглашения для прекращения войны в Украине разработал спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Однако Украина и Европа настаивали справедливо доработать документ.
После обсуждения наиболее политически чувствительных положений мирного плана Штатов, документ представят России.
В то же время Зеленский подтвердил подготовку к встрече, отметив, что переговоры будут проходить на самом высоком уровне. Мол, многое можно решить до Нового года.
О чем лидеры будут общаться на встрече?
Ожидается, что во время встречи во Флориде стороны обсудят ключевые темы мирного соглашения, в которых пока нет общности.
Также в центре внимания политиков будут вопросы гарантий безопасности, формата будущих договоренностей и условий прекращения боевых действий.
Зеленский сообщил, что США и Украина планируют вынести вопрос гарантий безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.