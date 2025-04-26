Не для установления мира: почему Уиткофф так часто наведывается в Кремль

Стив Уиткофф, спецпосланник Трампа, 25 апреля в очередной раз посетил Россию. В Москве он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Все, что сегодня олицетворяет российская так называемая политическая "элита", ровно то же самое олицетворяет и Уиткофф.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал журналист Ренат Давлетгильдеев, отметив, что не стоит обращать особое внимание на визиты Виткоффа в Россию, он преследует одинаковую с Путиным цель.

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Что объединяет Уиткоффа и Путина?

Журналист рассказал, что, изучив подробно биографию Уиткоффа, можно понять, что ему нравятся некрасивые дома в элитных районах Майами, играть в гольф с Дональдом Трампом, торговать недвижимостью, зарабатывать деньги. Все это он делает по кругу.

Сегодня этот человек представляет США в рамках переговорного процесса с Путиным и российской политической "элитой". Эти люди, со слов Давлетгильдеева, зависимы от денег, дорогих домов, золотых унитазов, яхт.

Уиткофф же не имеет никакого отношения к политике. Я думаю, что его подобрали по росту, потому что трудно найти кого-то, кто будет не на голову выше Путина,

– озвучил Давлетгильдеев.

Журналист отметил, что другой логики в том, что к переговорному процессу приобщен Уиткофф, он не видит. Более того, он отметил, что когда пытается ее найти во внешней политике Белого дома, а тем более в действиях тех, кто руководит Кремлем и кровавым Путиным, то осознает, что ее просто нет.

"Вот как можно анализировать клоунаду, тот цирк, в которую превращена международная политика? А война тем временем продолжается. Я считаю, что Уиткоффа и Путина объединяет не желание завершить войну, а обогатиться. Больше ничего не интересует ни российского диктатора, ни тех людей, которые сегодня стоят во главе США", – подытожил Давлетгильдеев.

Отметим, что Уиткофф после встречи с Путиным отправился в Оман, где проходил новый раунд переговоров США и Ирана. Главный консультант Нацинститута стратегических исследований Иван Ус считает, что главной темой диалога Уиткоффа с Путиным была не Украина, а Иран. Он предположил, что было приоритетным в визите спецпосланника Трампа в Москву.