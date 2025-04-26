Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив журналіст Ренат Давлетгільдєєв, зазначивши, що не варто звертати особливу увагу на візити Віткоффа у Росію, він переслідує однакову з Путіним ціль.

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Що об'єднує Віткоффа і Путіна?

Журналіст розповів, що, вивчивши детально біографію Віткоффа, можна зрозуміти, що йому подобаються некрасиві будинки в елітних районах Маямі, грати у гольф з Дональдом Трампом, торгувати нерухомістю, заробляти гроші. Все це він робить по колу.

Сьогодні ця людина представляє США в межах переговорного процесу з Путіним і російською політичною "елітою". Ці люди, зі слів Давлетгільдєєва, залежні від грошей, дорогих будинків, золотих унітазів, яхт.

Віткофф же не має ніякого відношення до політики. Я думаю, що його підібрали по зросту, бо важко знайти когось, хто буде не на голову вищий за Путіна,

– озвучив Давлетгільдєєв.

Журналіст наголосив, що іншої логіки в тому, що до переговорного процесу долучений Віткофф, він не бачить. Ба більше, він зазначив, що коли намагається її знайти в зовнішній політиці Білого дому, а тим паче в діях тих, хто керує Кремлем та кровавим Путіним, то усвідомлює, що її просто нема.

"От як можна аналізувати клоунаду, той цирк, в яку перетворена міжнародна політика? А війна тим часом триває. Я вважаю, що Віткоффа і Путіна об'єднує не бажання завершити війну, а збагатитися. Більше нічого не цікавить ні російського диктатора, ні тих людей, які сьогодні стоять на чолі США", – підсумував Давлетгільдєєв.

Зазначимо, що Віткофф після зустрічі з Путіним вирушив до Оману, де проходив новий раунд перемовин США та Ірану. Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що головною темою діалогу Віткоффа з Путіним була не Україна, а Іран. Він припустив, що було пріоритетним у візиті спецпосланця Трампа до Москви.