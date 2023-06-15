Поставки для сухопутных войск, ремонт и обучение: Остин о том, что обсуждали на "Рамштайне"

В Брюсселе 15 июня проходила 13-я встреча в формате "Рамштайн". Министр обороны США на брифинге по результатам переговоров рассказал об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Ллойд Остин отметил, что страны уверены в обучении, возможностях, которые обладают ВСУ, благодаря помощи "Рамштайна". По его словам, один из приоритетов – обеспечить поставки для Сухопутных сил. О том, что говорили Остин и Милли на брифинге, рассказала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Что известно о результатах "Рамштайна"

Глава Пентагона заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" партнеры рассказали о предстоящих планах тренировок, а также о техническом обслуживании техники, которую уже передали Украине. В частности:

Польша и Германия рассказали о путях ремонта танков Leopard, которые находятся на поле боя в Украине;

союзники из Нидерландов и Дании рассказали о прогрессе в планах подготовки украинских военных на истребителях 4-го поколения, в том числе на F16.

Отвечая на вопросы журналистов, министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Голландию и Данию за инициативу возглавить коалицию F-16. По его словам, они разрабатывают план учений, есть ряд других стран, которые присоединились и добровольно помогают в этих усилиях. Однако Остин не назвал, когда США позволят передачу истребителей Украине.

Это возвращает меня в один из приоритетов этой контактной группы – мы хотим обеспечить поставки для Сухопутных сил. Особенно это важно учитывая нападения России ракетами и дронами на украинских гражданских,

– заявил Остин.

Глава Минобороны США добавил, что эти незаконные атаки направлены на то, чтобы сломить волю украинского народа. Однако противовоздушная оборона Украины успешно использует системы перехвата, предоставленные участниками "Рамштайна".

Министр обороны США отметил, что постоянная поддержка западных партнеров означает, что Украина сможет и дальше защищать свое гражданское население и критически важную инфраструктуру.

Сейчас несколько стран активизировались сегодня с новыми обязательствами для Украины. Канада выделила еще один пакет помощи в сумме 500 миллионов долларов в поддержку Украины. Он не только включает более 200 критически важных ракет противовоздушной обороны, которые помогут украинским ребятам защититься. Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Данией и Нидерландами выделили средства на дополнительные критически важные для Украины ракеты противовоздушной обороны,

– заявил Остин.

Кроме того, союзники оказывают помощь в долгосрочной перспективе. Так, Норвегия и Германия объявили о многолетних пакетах помощи, а Дания – о своем собственном пакете военной помощи на сумму почти 2,6 миллиарда долларов к 2024 году.

Что сказал Остин о контрнаступлении ВСУ

Ллойд Остин на брифинге заявил, что сейчас очень рано давать оценку, сколько времени займет украинское контрнаступление. Кроме того, добавил, что боевые повреждения будут с обеих сторон и важно то, что украинцы имеют возможность восстановить поврежденную технику на месте и вернуть ее в бой.

По всей линии фронта окопались и подготовили позиции несколько 100 тысяч российских военных, а Украина начала наступление, и они уверенно продвигаются вперед. Это очень трудная борьба. Это очень жестокая борьба, и она скорее всего займет много времени и будет стоить очень дорого. Но в конце концов, как когда-то сказал Наполеон, мораль состоит в том, что физическая сила – три к одному, а украинский боевой дух, их лидерство, их мастерство, их отчаяние, их стойкость – очень высоки,

– заявил Остин.

По его словам, пока рано давать оценку, как будет разворачиваться ситуация, однако моральный дух российских войск низкий, а действия их руководства не последовательны.

"Моральный дух их (России – 24 Канал) войск не высок, и они сидят на оборонных позициях. Многие из них даже не знают, почему они там", – сказал министр.



Ллойд Остин и Марк Милли на брифинге по итогам "Рамштайна" / Фото Софии Назаренко

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что эта война не просто агрессия против Украины, а лобовая атака на международный порядок.

Марк Милли согласился с Ллойдом Остином, что еще рано прогнозировать результаты контрнаступления. Однако США уверены в победе Украины.

Они находятся на ранней стадии, и еще слишком рано делать какие-то окончательные оценки, но я могу сказать, что каждый день украинцы демонстрируют мужество и упорство, необходимые для того, чтобы методично отвоевывать свою территорию. Мы уже говорили раньше, что война динамична. Как только сказал министр, она сомнительная, жестокая и всегда имеет высокую цену. Но мы можем быть уверены, что украинская храбрость, компетентность и готовность победят,

– сказал Марк Милли.

Генерал США отметил, что во время заседания "Рамштайн" Украина получила инструменты, необходимые для достижения успеха. Американские партнеры подтвердили, что и дальше будут оказывать свою помощь украинцам, в частности, в тренировке украинских войск. Сейчас США тренирует 3 батальона, танковый батальон и два батальона территориальной национальной гвардии.

"Свыше 6000 украинцев проходят подготовку в 40 разных местах, в 33 странах на 3 континентах. Это все происходит прямо сейчас, сегодня. С самого начала войны Соединенные Штаты подготовили более 11 000 украинцев, а также провели маневры с боевой подготовкой и обучение личного состава". Благодаря усилиям США было создано 12 маневровных батальонов, около 5000 операторов, которые сейчас воюют на этой технике вместе со своими общевоенными штабами", – рассказал Марк Милли.

В общей сложности международные партнеры подготовили почти 60 000 украинских солдат для этой операции, и многие из них принимают участие на передовой.

На вопрос журналистов о дорожной карте в НАТО для Украины, министр обороны Ллойд Остин заявил, что США продолжаем поддерживать политику открытых дверей НАТО для Украины.

"Я еще раз хочу сказать, что мы остаемся там, где мы были с Будапештом, и по мере того, как мы двигаемся вперед, я думаю, вы увидите, что союзники и партнеры продолжают работать вместе над тем, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для успеха, а также обеспечить гарантии на будущее", – сказал Остин.

13 встреча в формате "Рамштайн": что известно