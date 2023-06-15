"Мы не сами": Игнат рассказал об ожиданиях от "Рамштайна" и необходимом количестве ПВО

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат убежден, что на 13-м "Рамштайне" будут обсуждаться вопросы передачи Украине систем ПВО и F-16. Также он заметил, что ВСУ нужна не только техника, но и большое количество боеприпасов к ней.

На проходящем 15 июня "Рамштайне" присутствуют те же представители Воздушных сил ВСУ, что и на предыдущих встречах. О том, что работа над передачей Украине авиации ведется постоянно, а не только на публичных заседаниях, Юрий Игнат рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о делегации от Украины

Спикер Воздушных сил рассказал, что не может разгласить состав украинской делегации, и известно о ней станет уже непосредственно во время заседания.

Публичные заседания, где проходят какие-то решения – это одно. Но ведь есть работа в рамках "Рамштайна" – та работа, которая невидима, она не прекращается ни одного дня. Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Олещук ежедневно на связи с партнерами из стран Запада,

– заявил Игнат.

Он сообщил, что Украина напрямую зависит от партнеров в вопросах поставки зенитных управляемых ракет. В частности, он отметил, что с начала вторжения Украине уже удалось сбить 3333 беспилотника, но на каждый из них тратятся зенитные ракеты, поэтому их запасы необходимо постоянно пополнять.

"Нужно понимать, что для каждой такой цели иногда нужно и две ракеты использовать. И мы должны наращивать поставки от западных стран. Не был готов Запад к таким масштабным действиям в Украине", – сообщил Игнат.

Представитель Воздушных сил также отметил, что прежде всего Украине необходимо количественно увеличивать запас систем ПВО, чтобы защитить все направления и важные объекты инфраструктуры.

ВСУ не могут озвучивать количество имеющихся ракет

Игнат сообщил, что в Украине не могут разглашать, достаточно ли ВСУ зенитных ракет для обороны и контрнаступления, ведь этими данными может воспользоваться враг.

Мы не можем озвучивать имеющееся количество нашего вооружения, номенклатуры, ракет и так дальше. Мы можем говорить только о том, что мы их очень много используем в контексте майских атак и уже июньских,

– заявил спикер Воздушных сил.

Но отметил он и то, что Украине постоянно предоставляют необходимое вооружение, в том числе и в рамках "Рамштайна", и противовоздушная оборона Украины постоянно усиливается.

Ожидания от встречи "Рамштайн"

Игнат убежден, что на встрече будут обсуждать передачу Украине самолетов, и он надеется, что на Рамштайне прозвучат более конкретные заявления относительно количества и сроков передачи Украине истребителей.

Вы знаете, что сейчас в рамках авиационной коалиции решается: кто, сколько, на каких основаниях предоставит нам авиационную технику в дальнейшем,

– сообщил он.

Подчеркнул Игнат и то, что процесс передачи самолетов чрезвычайно комплексный и очень дорогостоящий. Один самолет F-16, даже уже бывший в использовании, стоит десятки миллионов долларов. Также он отметил, что все еще не решен вопрос о том, где будут обслуживаться переданные истребители, ведь авиабазы в Украине "заточены под советские самолеты".

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