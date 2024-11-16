Почему Польша созвала срочную встречу по войне в Украине

В Варшаве 19 ноября состоится встреча в формате "Веймарского треугольника", в который входит Германия, Польша и Франция. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что это будут важнейшие переговоры насчет "конфликта в Украине".

Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что стороны могут говорить о современных вызовах. Это важно сделать, в частности из-за смени власти в США и новые реалии, на которые теперь надо учитывать.

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Чего ожидать от встречи

По мнению политолога, лидеры стран могут говорить о том, как реагировать на заявления, которые недавно озвучил Владимир Путин. После разговора с Олафом Шольцом российский диктатор сказал, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но надо "учитывать новые территориальные реалии".

Соответственно, учитывая эти заявления, Европе нужно прогнозировать дальнейшую поддержку нашего государства и вообще ход войны. Ведь Путин делает все, чтобы она дальше продолжалась.

Но, думаю, ключевой момент, который они будут обсуждать за закрытыми дверями, а потом и вместе с нами – это, что делать, когда Трамп выйдет со своим планом окончания войны. А самое важное, что будет, если он, мягко говоря, не понравится Украине и европейским странам,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Более того, если посмотреть на публикации в западных медиа, которые обнародуют эти "планы" со ссылкой на неназванных американских чиновников, то мы увидим, что там фигурируют 3 субъекта: Соединенные Штаты, Россия и Украина. Там или совсем нет Европейского Союза, или он упоминается в самом конце, как тот, который за все заплатит.

"Я думаю, что европейцев все это, мягко говоря, напрягает, и они думают, как реагировать, если ситуация будет развиваться так в дальнейшем. Поэтому "Веймарский треугольник" позволит профессионально и качественно проговорить эти вопросы, отработать общую позицию и быть готовыми к тому, что Трамп может представить свой план еще до инаугурации", – добавил политолог.