"Украина – не главная тема": о чем Уиткофф постоянно общается с Путиным

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 25 апреля в очередной раз встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Уиткофф сразу после встречи в Москве полетел в Оман, где у него состоялся диалог с иранскими чиновниками.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что США избегают прямой критики в сторону России и стремятся к одному – чтобы она была антикитаем и способствовала Штатам в их договоренностях с Ираном.

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Для чего Уиткофф мог прибыть в Москву?

Ус считает, что задача Уиткоффа касается не столько вопроса Украины, а того, насколько Россия действительно годится быть страной, которая будет помогать США противодействовать Китаю и готова будет забрать у Ирана обогащенный уран, который он использует для построения своей ядерной бомбы.

У меня есть реальное ощущение, что Украина – не главная тема. Основной трек – это Иран, возможно, и Китай. Украина может быть разменной монетой, чего мы очень боимся,

– озвучил Ус.

Приоритет визита Уиткоффа в Москву заключается в том, чтобы получить от Путина заверения, что он может забрать у Ирана его наработки по ядерному оружию. Согласится ли на это Иран – вопрос открытый. Ус заметил, что Иран очень недоволен тем фактом, что Вашингтон хочет через Кремль забрать у него это, поэтому он будет затягивать время и давать ответ сразу не станет.

"Сейчас основная цель Ирана – продержаться весь президентский период Трампа, заболтать этот вопрос и ничего не делать. Принимая во внимание отсутствие устойчивости политических взглядов Трампа и частые их корректировки, не исключаю, что могут быть изменения по треку Ирана", – отметил Ус.

При каких условиях настроения Белого дома могут измениться?

Главный консультант Нацинститута стратегических исследований предположил, что Трамп может смотреть на Украину через призму использования России в договоренностях против Китая и Ирана. Однако если американский лидер потом поймет, что Кремль ему не поможет, то впоследствии можно будет увидеть совершенно другие подходы Белого дома.

Это не будет означать, что риторика Вашингтона станет чисто проукраинской, но уже не будут Штаты так часто использовать пророссийские нарративы,

– считает Ус.

Он подытожил, что не публично США уже дали понять Великобритании, что в случае появления британских военных в Украине, они дадут им гарантии безопасности.

Отметим, что по мнению политолога Владимира Фесенко, США наконец поняли, что на уступки должна идти не только Украина, но и Россия. Он предположил, что перед приездом Уиткоффа в Москву американцы внесли изменения в свой мирный план и ожидают согласования этой его версии со стороны Путина. Это нужно, чтобы дальше продолжить переговорный процесс по прекращению огня.