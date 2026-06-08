Он олицетворяет российский олигархат, – эксперт NISS о встрече Зеленского с Абрамовичем

В мае российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Это связано с открытым письмом украинского президента к Владимиру Путину, которое опубликовали недавно.

Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что открытое письмо Зеленского прежде всего было направлено к российским олигархам, а не к российскому диктатору. Украина имеет целью доказать, что единственная проблема сейчас – это российский диктатор. И его может устранить именно элита России.

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О встрече Зеленского и Абрамовича

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что в письме есть обращение к бизнес-элите страны-агрессора – президент Украины имел целью объяснить, что действия Путина приводят только к экономическим проблемам, которые прежде всего коснутся их.

Именно поэтому президент признал, что встретился с Абрамовичем. Это человек, который олицетворяет российский олигархат, его персонификация происходит именно через него. Поэтому благодаря признанию этой встречи Зеленский фактически говорит, что у нас нет вопросов к российскому бизнесу, даже того, который под санкциями, а есть вопросы к российской власти,

– пояснил Ус.

Он также обратил внимание, что президент Украины в своем письме открыто написал, что в России элиты, когда понимали, что их политическое руководство ведет страну в ложном направлении, физически ликвидировали руководителя. Поэтому сейчас есть четкий сигнал к российским олигархам – убрать диктатора и договариваться с Украиной.

Ус о встрече Зеленского и Абрамовича: смотрите видео

"Да, это сложное решение. Однако война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет у власти. Зеленский пишет, что эта война нужна Путину, а не российскому олигархату. Капитал всегда можно превратить в рычаг влияния, поэтому элита может остановить Путина, в частности способом физического устранения", – отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Ус добавил, что если российские олигархи услышат Украину и произойдет такой сценарий, то потом начнутся переговоры и снятие санкций с элиты страны-агрессора.

Заметим, что в то же время в "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник сообщили, что встреча Зеленского и Абрамовича инициировала российская сторона, чтобы получить информацию о позиции Украины и передать ее в Москву. Во время встречи президент Украины отметил важность встречи с Путиным для завершения войны.

По словам Зеленского известно, что после получения сообщений Абрамович выразил готовность передать их российскому диктатору. Также олигарх предлагал выступать посредником и обмениваться месседжами между сторонами.