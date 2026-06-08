Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що відкритий лист Зеленського насамперед був спрямований до російських олігархів, а не до російського диктатора. Україна має на меті довести, що єдина проблема зараз – це російський диктатор. І його може усунути саме еліта Росії.

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Про зустріч Зеленського та Абрамовича

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зауважив, що в листі є звернення до бізнес-еліти країни-агресорки – президент України мав на меті пояснити, що дії Путіна призводять лише до економічних проблем, які насамперед торкнуться їх.

Саме тому президент визнав, що зустрівся з Абрамовичем. Це людина, яка уособлює російський олігархат, його персоніфікація відбувається саме через нього. Тому завдяки визнанню цієї зустрічі Зеленський фактично говорить, що у нас немає питань до російського бізнесу, навіть того, який під санкціями, а є питання до російської влади,

– пояснив Ус.

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Він також звернув увагу, що президент України у своєму листі відкрито написав, що в Росії еліти, коли розуміли, що їхнє політичне керівництво веде країну у хибному напрямку, фізично ліквідовували керівника. Тому зараз є чіткий сигнал до російських олігархів – прибрати диктатора і домовлятись з Україною.

Ус про зустріч Зеленського та Абрамовича: дивіться відео

"Так, це складне рішення. Однак війна триватиме доти, доки Путін буде при владі. Зеленський пише, що ця війна потрібна Путіну, а не російському олігархату. Капітал завжди можна перетворити на важіль впливу, тому еліта може зупинити Путіна, зокрема способом фізичного усунення", – зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Ус додав, що якщо російські олігархи почують Україну і відбудеться такий сценарій, то потім розпочнуться переговори і зняття санкцій з еліти країни-агерсорки.

Зауважмо, що водночас у "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело повідомили, що зустріч Зеленського та Абрамовича ініціювала російська сторона, щоб отримати інформацію про позицію України та передати її до Москви. Під час зустрічі президент України наголосив на важливості зустрічі з Путіним для завершення війни.

Зі слів Зеленського відомо, що після отримання повідомлень Абрамович висловив готовність передати їх російському диктатору. Також олігарх пропонував виступати посередником і обмінюватися меседжами між сторонами.