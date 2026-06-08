На тлі повідомлень про успіхи Сил оборони на фронті, а також нарощування болючих ударів по Росії Володимир Зеленський згадав про давню претензію Трампа. Зробив це президент в інтерв'ю для Sky News.

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Як Зеленський відповів на слова Трампа про карти?

Політик заявив, що найголовнішими "картами" України завжди були її люди. Саме завдяки ним країна розвинула і наростила оборонне виробництво і змогла створити потужну технологічну перевагу, передусім у сфері безпілотних систем.

Президент підкреслив, що в України багато професіоналів. Це переважно цивільні люди, які перетворилися на військових експертів.

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Я говорив президенту Трампу – я не граю з Путіним. Це все дуже серйозно. У мене не було карт, але в мене були люди. І це найважливіше. Розумні люди, сміливі люди. І це наші "карти", "карти" України,

– наголосив президент.

За словами Зеленського, сьогодні Україна дуже сильна у безпілотниках. А тому може ділитися своїм досвідом із партнерами і допомагати країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану.

На думку президента, головний спосіб запобігти новим війнам – це сила і готовність країни себе захищати.

Політик пояснив, що якщо показати противнику, що країна здатна дати відсіч у разі нападу, то він не наважиться починати війну. За словами Зеленського, важливо демонструвати силу і здатність захищати свою державу та людей.

До слова, в інтерв'ю Sky News президент назвав замороження лінії фронту – найшвидшим шляхом до миру. Він попередив: якщо Росія не зупинить війну, Україна надалі нарощуватиме удари по ній, зокрема балістикою.