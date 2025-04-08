Несколько часов побыли вместе: в сети распространили щемящее видео военного с дочерью

В сети распространяется трогательное видео, где украинский военный наконец встретился со своей дочерью и провел с ней время. Семья не виделась полтора года.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пост украинской защитницы Дарья Руденко в Instagram.

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Украинская семья снова была вместе

На видео, опубликованном в сети, показали встречу военного по имени Денис Богданец со своей дочерью. Семья встретилась, а воин смог отдохнуть от водоворота войны на передовой. Девочка спокойно уснула на коленях отца, а он нежно гладил ее голову.

Бережет сон своей дочери и каждого из нас одновременно. Он не видел семью более чем 1,5 года,

– написала Дарья Руденко.

Такая встреча воина с семьей стала возможной благодаря организации REPOWER. Волонтеры занимаются восстановлением ментального здоровья украинских боевых медиков. Денису Богданцу посчастливилось стать одним из тех, кто провел несколько часов вместе с родными людьми.

Пользователи сети радовались за семью, отмечая, что это видео является "самым трогательным, что они видели за последнее время".

Военный встретился со своей дочерью после полутора лет разлуки: щемящее видео

Дарья Руденко также распространила видео, на котором видно, восстановление украинских военных, среди которых есть и Денис Богданец. Они проходили многодневную реабилитацию, проводя время вместе.

В восстановлении нуждаются как военные на фронте, которые видели ужасы войны, так и воины, которые вернулись из страшного российского плена. Так проект Dovidka.info создал анимационные ролики с советами, как помочь военным адаптироваться, в частности, как реагировать на отчуждение и проявлять близость.