Про це 24 Канал пише з посиланням на пост української захисниці Дарія Руденко в Instagram.

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Українська родина знову була разом

На відео, опублікованому в мережі, показали зустріч військового на ім'я Денис Богданец зі своєю донечкою. Родина зустрілася, а воїн зміг відпочити від виру війни на передовій. Дівчинка спокійно заснула на колінах батька, а він ніжно гладив її голову.

Береже сон своєї доньки і кожного з нас водночас. Він не бачив родину більш ніж 1,5 року,

– написала Дарія Руденко.

Така зустріч воїна з родиною стала можливою завдяки організації REPOWER. Волонтери займаються відновленням ментального здоров’я українських бойових медиків. Денисові Богданцу пощастило стати одним з тих, хто провів кілька годин разом з рідними людьми.

Користувачі мережі раділи за сім'ю, зазначаючи, що це відео є "найщемливішим, що вони бачили за останній час".

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Дарія Руденко також поширила відео, на якому видно, відновлення українських військових, серед яких є й Денис Богданец. Вони проходили кількаденну реабілітацію, проводячи час разом.

Відновлення потребують як військові на фронті, які бачили жахи війни, так і воїни, які повернулися зі страшного російського полону. Так проєкт Dovidka.info створив анімаційні ролики з порадами, як допомогти військовим адаптуватися, зокрема, як реагувати на відчуження та проявляти близькість.