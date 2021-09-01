Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора

Владимир Зеленский 1 сентября встретился с Джо Байденом в Белом доме. После коротких заявлений журналистам, президенты перешли к разговору тет-а-тет.

Встретились политики в 21:00 по киевскому времени. Их разговор длился около 2 часов. По его результатам опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины.

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Безопасность и оборона

Противодействие российской агрессии. США не признают оккупацию Россией Крыма. Они поддерживают меры нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе и призывают Москву прекратить огонь и активно участвовать в переговорах.

Стороны усиливают сотрудничество:

в черноморской безопасности;

кибербезопасности. Так, в октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание двустороннего Кибердиалога для содействия сотрудничеству в области кибербезопасности и развития украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины;

обмене разведывательной информацией;

противодействии российской агрессии;

в сфере вооружений.

в уменьшении риска и угроз. Так, соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия продлили на 7 лет.

Деятельность в космосе. Украина и США подписали Меморандум, который обеспечивает эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженных спутниками. Все для того, чтобы повысить безопасность полетов в космосе.

США поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются,

– говорится в заявлении.

Помощь США:

Вашингтон предоставит Киеву 60 миллионов долларов,

бронебойные системы "Джавелин",

другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине эффективнее защищать себя от российской агрессии.

Демократия и правосудие

Реформирование судебной системы. Украина планирует построить антикоррупционную инфраструктуру и реформировать судебный сектор. В частности, немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров. США поддерживают такие инициативы.

Права человека. Киев будет бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ. Кроме того, планируют усилить ответственность за насилие.

США и Украина будут привлекать Россию к ответственности из-за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Страны будут настаивать на освобождении пленных.

Энергетическая безопасность

Стороны будут работать для усиления иностранных инвестиций в Украину.

США настаивают на сохранении транзитной роли Украины после запуска российского "Северного потока-2".

Климат

Страны планируют усилить сотрудничество по климатическим целям.

Украина и США хотят сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.

Киев будет развивать возобновляемую энергетику.

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Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский стал вторым европейским лидером, посетившим США с официальным визитом.