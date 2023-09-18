Встреча с Зеленским способна поднять рейтинг напрямую и самого Байдена

Зеленский 21 сентября посетит Белый дом для встречи с Байденом. Важность именно этой его поездки в США состоит в том, что встречи будут не только с Байденом, но и с другими лидерами и политиками ведущих государств мира. Очевидно, что главная цель – укрепить поддержку Украины против военной агрессии России. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Восприятие встречи в США будет зависеть от Зеленского

Эта встреча более важна, мне кажется, чем предыдущие, которые происходили между двумя президентами с начала полномасштабного вторжения России.

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Если встреча будет правильно подана американскими СМИ, то это может способствовать еще большему давлению на разделенных республиканцев. Часть из них хотела бы остановить поддержку Украины. И даже не потому, что они считают, что в Украине коррупция и тому подобное, а потому, что они думают, что эту войну Украина все равно выиграть полностью не сможет, будет еще больше расходов со стороны США. Мол, Америка должна фокусироваться на собственных проблемах, а не воевать с Россией через Украину.

Выборы в США начинают приближаться и все становится "вооружением". Часто американские политики не учитывают суть, а смотрят на то, как именно и чем можно воспользоваться в тот или иной момент, заработать себе преимущества и нанести вред оппозиции. Поэтому будет и критика этой встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Но, я думаю, если президент Украины выстроит правильные линии и найдет правильные аргументы, вопрос поддержки Украины точно продвинется. При этом подобная оптика крайне важна для Киева: чем больше Зеленский будет встречаться с политиками на Западе, тем сильнее он станет в Украине. Международное восприятие к нему в этом вопросе – очень важный фактор.

Не знаю, будет ли президент Зеленский в военном наряде или в костюме с галстуком. Почему я об этом говорю вообще? В США этот момент часто обсуждается и многие считают, что не очень правильно появляться на столь высоком уровне не в виде, которого однозначно требует протокол. Это будто странно звучит, но у нас некоторые на это обращают большое внимание (некоторые говорят даже, что в таком внепротокольном наряде Зеленский выглядит больше актером).

Как в США относятся к российской пропаганде

В США, чтобы все поняли, люди иногда суды проигрывают только потому, что кто-то был в, например, некрасивой рубашке или галстуке, или кому-то из присяжных вдруг не понравилась массивная пряжка на поясе подсудимого. Я веду к тому, что человеческий фактор сплошь и рядом очень своеобразно проявляется в подобных ситуациях.

Мы хорошо понимаем, что пропагандисты России всячески будут нивелировать важность нынешней политической недели в США. Так же как они пытаются обесценить все, что только возможно, нагло оскорбляя тех же руководителей и должностных лиц США разных уровней.

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Сказать, что мы об этом думаем? А ничего. Ничего хорошего. В наших СМИ вообще ничего не пишут о том, что Россия говорит или думает о США. У нас Россию обливают грязью не меньше, поверьте. Ужасно ее позорят. Поэтому роли это не будет иметь никакой. Даже слышащие в США негатив об Америке хорошо понимают, что это просто тупая риторика и грязная пропаганда российских СМИ.

Мы уже с Россией не на том уровне находимся. Это не просто уровень полного отсутствия адекватной коммуникации, а это уже уровень оскорблений, когда мы превращаем их в настоящих монстров (и они делают по отношению к американцам то же самое). Да, это недостойно с человеческой точки зрения. Но там это работает на массы. А массы больше поддаются эмоциям. Так что с Россией все только ухудшается.

Само время встречи Зеленского и Байдена важно потому, что в США скоро выборы. Республиканская партия совсем разделилась. Сейчас у GOP есть позиции, которые против демократов и призывают давить на Украину, чтобы она договаривалась с Россией, чтобы Украина что-то отдала и таким образом остановилась война.

Хотя я не слышал ни от кого каких-либо логических вариантов и не думаю, что они вообще возможны без очень сильного давления на Россию со стороны цивилизованного мира. Только мощное давление, ведь Россия может сделать вид, что на что-то пристала, а потом вернуться к войне через год или два. Веры этой стране нет и быть не может.

В чем важность встречи президентов

Байдену, с одной стороны, нужно будет поддерживать Украину в этой войне. Но, с другой стороны, нужно будет предлагать какие-то решения – как решать проблему, каким образом. Поэтому, хотя все подобные встречи между политиками и символичны, но эти символики сейчас точно приведут к каким-либо конкретным результатам.

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Байден, я убежден, будет очень мощно продвигать тему принятия Украины в НАТО. Точно будут разговоры по этой теме в США. Равно как и будут дискуссии по поводу увеличения финансов для Украины, чтобы это решение результативно прошло потом через Конгресс.

Резюмирую. Это будет не просто и не только встреча Зеленского с Байденом. Будут встречи и с представителями стран, позиции которых в отношении этой войны были не столь жесткими, как бы того хотелось. Я говорю о том же Израиле, Казахстане и т.д. Итак, есть комплекс вопросов. Будут у президента Зеленской встречи и со многими нашими политиками, конгрессменами. Пока не ясно, возможна ли его встреча с нашим Спикером Кевином Маккарти. Это было бы очень неплохо, ведь это статус и, все равно, это друзья, а никак не враги.

Встреч у Зеленского будет немало и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Это не просто побыть в Белом доме, пожать Байдену руку, пару часов поговорить и все. Будет ряд очень важных встреч.

Поэтому слишком показательный фактор – как именно будут воспринимать Зеленского. Может кто-то в результате изменит в лучшую сторону мнение об Украине, украинских властях, перспективе помощи справедливости в борьбе со злом. Восприятие лидера страны на чисто человеческом уровне, как свидетельствует мой собственный профессиональный опыт, играет кое-где самую главную роль.

Поэтому я убежден, что запланированная встреча между двумя президентами Украины и США – гораздо важнее их предыдущих встреч. Нынешняя встреча при правильном развитии ситуации вполне способна поднять рейтинг непосредственно и самого Байдена.