Началась встреча Зеленского и Келлога в Италии, – СМИ

В Риме началась встреча Владимира Зеленского со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом накануне Международной конференции по восстановлению Украины. Переговоры проходят на фоне обещаний Трампа усилить оборонную поддержку Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СМИ. В столице Италии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

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Зеленский и Келлог встретились в Риме

Переговоры проходят накануне Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 – 11 июля.

В украинскую делегацию вошли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Встреча Зеленского с Келлогом в Риме: смотреть видео

Кит Келлог входит в состав американской делегации, которая примет участие в конференции. Переговоры с ним состоялись на фоне того, что президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительное оружие, прежде всего оборонное, чтобы помочь защититься от атак РФ.

К слову, Владимир Зеленский прибыл в Рим для встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой 9 июля.

Запланированные события предусматривают аудиенцию у Папы Римского и встречу с представителем США.