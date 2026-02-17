Укр Рус
17 февраля, 23:30
Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве, – Axios

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Зеленский поручил команде организовать встречу с Путиным в Женеве для обсуждения территориальных вопросов.
  • Журналисты отметили, что решение территориального вопроса является ключевой задачей на переговорах в Швейцарии.

Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в Женеве, что в Швейцарии.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Что сказал Зеленский о подготовке к встрече с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий – это встретиться с Путиным лично.

Украинский лидер также сказал, что поручил своей команде поставить вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Журналисты отметили, что решение территориального вопроса таким образом, чтобы обе стороны могли его принять, является главной задачей спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговорах в Швейцарии.

Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко высказал в эфире 24 Канала мнение, что трехсторонняя встреча в Женеве – скорее промежуточный раунд, который не будет иметь серьезного прорыва. Ведь главой переговорной группы снова назначили псевдоисторика, помощника Путина – Владимира Мединского, который известен своими пропагандистскими шоу.

Что ранее говорил Зеленский о возможной встрече с президентом России?

  • Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором в любом формате. В то же время глава государства выразил сомнение относительно вероятности такого общения, ведь пока ни одна из сторон не проявляет реального желания встречи.

  • В то же время глава государства отмечал, что переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет, поскольку Россия является агрессором. Со всем тем, Украина готова поддерживать идеи США встречаться на любых территориях.

  • Интересно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявлял, что встреча Зеленского и Путина "возможна только в Москве". Фактически, выдвигая такое условие, Кремль делает невозможным встречу двух лидеров.
     