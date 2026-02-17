Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве, – Axios
- Зеленский поручил команде организовать встречу с Путиным в Женеве для обсуждения территориальных вопросов.
- Журналисты отметили, что решение территориального вопроса является ключевой задачей на переговорах в Швейцарии.
Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в Женеве, что в Швейцарии.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.
Что сказал Зеленский о подготовке к встрече с Путиным?
Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий – это встретиться с Путиным лично.
Украинский лидер также сказал, что поручил своей команде поставить вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.
Журналисты отметили, что решение территориального вопроса таким образом, чтобы обе стороны могли его принять, является главной задачей спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговорах в Швейцарии.
Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко высказал в эфире 24 Канала мнение, что трехсторонняя встреча в Женеве – скорее промежуточный раунд, который не будет иметь серьезного прорыва. Ведь главой переговорной группы снова назначили псевдоисторика, помощника Путина – Владимира Мединского, который известен своими пропагандистскими шоу.
Что ранее говорил Зеленский о возможной встрече с президентом России?
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором в любом формате. В то же время глава государства выразил сомнение относительно вероятности такого общения, ведь пока ни одна из сторон не проявляет реального желания встречи.
В то же время глава государства отмечал, что переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет, поскольку Россия является агрессором. Со всем тем, Украина готова поддерживать идеи США встречаться на любых территориях.
Интересно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявлял, что встреча Зеленского и Путина "возможна только в Москве". Фактически, выдвигая такое условие, Кремль делает невозможным встречу двух лидеров.