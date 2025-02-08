Что может стать ключевым событием для Украины на следующей неделе

На следующей неделе состоится ряд важных для Украины событий. Они напрямую связаны с тем, что будет дальше с полномасштабной войной, которую развязала Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что уже 12 февраля состоится заседание "Рамштайн", которое возглавит Великобритания. Туда прибудет министр обороны США Пит Хэгсет. В тот же день готовят расширенное заседание министров иностранных дел некоторых европейских стран, куда прибудет и глава МИД Украины Андрей Сибига. Есть надежда, что туда присоединится и госсекретарь США Марко Рубио.

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Ожидаем ключевое событие

Как отметил Фесенко, ключевое событие, которое может произойти на следующей неделе – возможна встреча Зеленского и Трампа. Очевидно, что они будут говорить как о редкоземельных металлах, так и о потенциальных мирных переговорах.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что важно, чтобы его встреча с Трампом состоялась быстрее, чем встреча Трампа с Путиным. Сейчас кажется, что все так и будет.

Да, может быть телефонный звонок Трампа и Путина на следующей неделе. Но все равно встреча – это совсем другое, чем телефонный разговор. Трамп с Зеленским точно будут говорить о ценных металлах Украины и о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов,

– сказал Фесенко.

От нового "Рамштайна" пока не стоит ожидать чего-то чрезвычайного. Пит Хегсет только входит в курс дел. Вероятнее всего, там будут заявления о том, что США стремятся прекратить войну. А вот встреча Сибиги с главами МИД некоторых европейских стран может быть интересной. Важно, чтобы там был Рубио.

То, что они начинают переговоры и с нами, и с европейскими партнерами – это хорошо. Президент Зеленский хотел, чтобы сначала были переговоры с нами и европейцами, которые также должны участвовать в переговорном процессе. Пока так происходит. Наша дипломатия результативно и последовательно работает. Сейчас мы работаем на этом треке активнее россиян,

– подчеркнул Фесенко.

Добавим, Зеленский уже отметил, что следующие недели в дипломатии могут быть очень насыщенными. Готовится не только их встреча, но и переговоры на уровне команд.