Действительно ли Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Вчера, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Однако, после бурных обсуждений украинский глава государства досрочно покинул Белый дом.

Американский лидер ответил, приказывал ли Зеленскому это сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Рубио требует у Зеленского извинений из-за инцидента в Белом доме, – CNN

Требовал ли Трамп, чтобы Зеленский покинул Белый дом

Президент Соединенных Штатов отказался отвечать на вопрос о том, приказывал ли Зеленскому покинуть Белый дом.

Я не должен вам это говорить. Мне кажется, ты знаешь ответ на этот вопрос,

– сказал Трамп журналисту.

Кроме этого, по мнению Трампа, Зеленский "перегнул палку" и совсем "не выглядит как человек, который стремится к миру". В то же время президент США заявил, что Соединенные Штаты хотят окончания войны и настоял на немедленном прекращении огня.

Американский лидер добавил, что для того, чтобы возобновить переговоры с США, украинский глава государства "должен сказать, что хочет заключить мир" и перестать критиковать российского диктатора Путина.