Встреча Зеленского и Мерца показала важные оптимистические перемены для Украины

Встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Фридриха Мерца в Берлине однозначно была положительной. Есть ряд важных решений от Германии.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что предыдущий осторожный подход от Германии, который был при канцлерстве Олафа Шольца, однозначно изменился. Сейчас прозвучало много важных для Украины заявлений.

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Больше поддержки, больше оружия

Как отметил Рейтерович, давно не было такого визита, где прозвучало столько конкретных и позитивных заявлений для Украины. Стоит сразу вспомнить о военной помощи на 5 миллиардов евро от Германии. В частности важно, что они профинансируют производство украинского дальнобойного оружия, которое Силы обороны без ограничений могут использовать по России.

Кроме этого, прозвучали политически важные заявления. К примеру, Мерц подтвердил, что сделает все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал. Ранее были опасения, что США с Россией как-то договорятся о совместной эксплуатации этого газопровода.

Конечно, осталась определенная недосказанность относительно поставок немецкого дальнобойного оружия. Но не стоило ожидать конкретных заявлений. В Германии уже отмечали, что не будут комментировать планы о поставках ракет Taurus.

Можем очень положительно оценить визит. Главное, чтобы те заявления, которые прозвучали, были как можно быстрее воплощены в жизнь,

– подчеркнул Рейтерович.

К тому же Мерц фактически признал, что Россия не собирается садиться за мирные переговоры. Понятно, что это будет влиять на позицию Германии. Есть надежда, что она еще активнее включится в поддержку Украины.