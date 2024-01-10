Хотелось бы получить две конкретные вещи, – Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа выступили на совместной пресс-конференции. Журналисты поинтересовались у лидеров, как сделать саммит НАТО в Вашингтоне большим успехом.

Владимир Зеленский 10 января приехал в Литву. Украинский лидер встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой, после чего оба президента выступили перед представителями СМИ.

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Чего ожидает Зеленский

Президент Украины заявил, что ожидает от саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, оборонных и политических решений.

Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонительное решение и политическое,

– заметил глава государства.

Как пояснил Зеленский, касательно обороны речь идет об усилении украинской ПВО. Глава государства хотел бы получить усиление пакета системами, в которых нуждается Украина.

Именно системы и конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики,

– отметил он.

Если говорить о политических решениях, то Зеленский хочет получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО.

Чего ожидает Науседа

Президент Литвы отметил, что на самите НАТО в Вильнюсе, который состоялся полгода назад, его страна сделала максимум для нашего государства. Науседа поблагодарил украинцев за то, что они видят и признают литовские усилия.

Литовский лидер назвал формирование Совета Украина – НАТО наибольшим техническим достижением саммита в Вильнюсе. Если говорить об идеологической точке зрения, то до той встречи в Вильнюсе на верхах еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО. Однако после того саммита уже возник другой вопрос: когда именно наше государство получит членство в Альянсе.

Говоря об ожиданиях от предстоящего Вашингтонского саммита Альянса, Науседа дал понять, что было бы хорошо, если бы удалось на встрече в США оттолкнуться от Вильнюсского саммита и сделать следующий шаг к членству Украины в Альянсе.

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