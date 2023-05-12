Завтра Зеленский может посетить Италию: СМИ обнародовали детали поездки

Президент Украины Владимир Зеленский может еще раз выехать за пределы государства, чтобы встретиться с итальянским лидером, премьер-министром партнерской страны и главой католической церкви. В частности, об этом сообщают СМИ.

Начали появляться сообщения, что уже в субботу, 13 мая, украинский лидер будет в Италии с рабочим визитом. Также особенно активно обсуждают то, что может Зеленский встретиться с Папой Римским в Ватикане, который возглавляет католическую церковь.

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Кроме понтифика, у Зеленского, вероятно, запланированы встречи с главой Италии Серджо Матареллой в президентском дворце Квиринал в Риме и главой правительства Джорджией Мелони. Следует сказать, что, очевидно, с премьер-министром украинский лидер, скорее всего, встретится уже в воскресенье, 14 мая.

В то же время, как пишут местные СМИ, глава нашего государства якобы несколько дней назад обратился с просьбой о приеме к Папе Римскому в рамках своего визита в столицу Италии.

Источники в Ватикане сообщили, что возможна встреча Папы Римского с президентом Украины,

– написали в издании ANSA.

Кроме того, там допустили, что в рамках этой поездки за границу Зеленский может посетить Германию. Вероятно, речь идет о столице страны – Берлине.

Зеленский в Финляндии, возможна поездка в Германию

Следует упомянуть, что в начале мая глава нашего государства был в Финляндии на встрече с лидерами Северной Европы. Собственно, тогда встретился украинский президент с финским коллегой Саули Ниинистё, а также – с премьерами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Одной из главных тем поездки было вступление Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Киева относительно справедливого мира.

Через несколько дней после этого издания Bild написало, что Зеленский в мае может приехать еще и в Германию. Вероятно, там он встретится и проведет разговор с канцлером Олафом Шольцом.

По состоянию на 16:00 12 мая официальных сообщений от Офиса Президента о возможной поездке Владимира Зеленского за пределы нашей страны в ближайшие дни не было. Очевидно, об этом не говорят в целях безопасности.