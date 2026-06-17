Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути прекращения войны

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Бразилии Лулой да Сильвой. Стороны обсудили пути прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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О чем Зеленский говорил с Лулой да Сильвой?

Президент Украины заявил, что встреча прошла хорошо. По его словам, были обсуждены пути прекращения агрессивной войны России.

Хорошая встреча на саммите "Группы семи" с президентом Бразилии Лулой да Сильвой. Мы договорились о дальнейших контактах,

– написал Зеленский.

Лидер Бразилии поделился мыслями о возможных дипломатических подходах к завершению войны. Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал о реальном отношении оккупантов к переговорам.

На встрече также обсуждалось дипломатическое взаимодействие между Украиной, США и другими странами-партнерами.

Последние новости о ходе переговоров между Украиной и Россией

Президент Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить закрытый канал связи с Кремлем. Его цель – вовлечь Владимира Путина в обсуждение возможных условий прекращения войны в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп последовательно работает над тем, чтобы остановить войну в Украине. В то же время, по его словам, ситуация на поле боя несколько изменилась.

Владимир Зеленский во время выступления на конференции Reuters Next заявил, что недавно встретился с российским олигархом Романом Абрамовичем. Он также повторил утверждение о том, что предлагал пригласить Владимира Путина к участию в переговорах на саммите G7, несмотря на то, что в Кремле эту информацию опровергают.