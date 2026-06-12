Серьезный сигнал: профессор из США объяснил, почему Зеленский заговорил о встрече с Путиным

Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Владимиру Путину. Одним из пунктов было предложение встретиться. Ответ кремлевского диктатора на это никого не удивил, но стал важным сигналом для других мировых лидеров.

Профессор американистики Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что недавно в Кремле рассматривали возможность нанесения ударов по так называемым центрам принятия решений в Киеве. Это, вероятно, могло быть использовано в качестве потенциального оправдания попытки ликвидировать украинского президента.

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Зеленский понимает угрозу со стороны Путина

Скотт Лукас подчеркнул, что Путину не удалось убить Зеленского за все годы полномасштабной войны. По его мнению, 2026 год тоже не является исключением.

Зеленский это тоже понимает. Но он идет на это (предлагает встретиться – 24 Канал) не потому, что умоляет о встрече человека, который ему угрожает. Он делает это, чтобы послать сигнал не только Путину, но и всем остальным. И этот сигнал звучит как проявление уверенности Зеленского – я не боюсь встречи с Путиным,

– отметил он.

Есть большая вероятность, что украинский президент уверен, что кремлевский диктатор не заставит его капитулировать. По словам спикера, это можно объяснить тем, что Украина больше не обороняется.

Интересно. Российская сторона фактически отказалась от возможности личной встречи между Зеленским и Путиным, которая обсуждалась в контексте поиска путей завершения войны. В Москве заявили, что не видят оснований для таких переговоров на высшем уровне. В то же время Украина настаивает на необходимости прямого диалога для достижения мира.

То, что Путин отказывается от встречи с Зеленским, можно воспринимать как страх, ведь создается впечатление, будто именно Россия сейчас находится в оборонительной позиции.

Профессор американистики о риторике Путина в отношении Украины: видео

Это (письмо Путину – 24 Канал) часть политического маневра. Зеленский показывает, что Украина не изолирована. Украинцы не боятся. Они не сдаются. А вот России придется принимать серьезное решение, – сказал он.

Кремлевский диктатор всеми силами пытается показать, что Россия не изолирована, но удары Украины по российской территории и санкции показывают обратное.

Что известно о письме Зеленского Путину?

Зеленский обратился к Путину с предложением провести личную встречу, чтобы обсудить возможные шаги для завершения войны. В обращении также говорится о готовности к переговорам в нейтральной стране и возможном прекращении огня на время диалога. Инициатива, по данным СМИ, направлена на активизацию дипломатических усилий и демонстрацию открытости Украины к переговорам.

Путин заявил, что не видит смысла в личной встрече с Зеленским, аргументируя это текущими условиями войны и отсутствием оснований для переговоров на высшем уровне. По его словам, Россия якобы готова к контактам, но они должны происходить на других уровнях.

Президент Украины подчеркнул, что ответ Путина на его инициативу о возможных переговорах является слабым и не содержит реальной готовности к диалогу. По его словам, Кремль фактически избегает предметных договоренностей и пытается затягивать процесс.