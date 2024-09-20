Очень серьезный шаг Украины: что может изменить встреча Зеленского с Трампом и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Цель – продемонстрировать план победы Украины.

Это очень важный момент, который может повлиять на риторику как Харрис, так и Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный.

К теме Когда Зеленский встретится с Харрис и Трампом: СМИ назвали вероятные сроки

"Это очень важный момент. Я уверен в том, что он повлияет на риторику обоих кандидатов. Потому что они обязательно обыграют эту встречу и этот план", – считает он.

Это важный документ

Олег Лисный предположил, что оба кандидата могут использовать этот план победы Украины в своей риторике. Возможно, риторика Трампа станет более жесткой относительно Украины, а, возможно, что-то изменится. Однако этот документ в любом случае станет основой чего-то в будущем.

Читайте также Украина полностью подготовила план победы, – Зеленский

Также не исключено, что действующий президент США Джо Байден, опираясь на этот план, может дать разрешение Украине бить вглубь России западным оружием на малые и средние дистанции. Он может объяснить американцам, что Зеленский дал ему четкое понимание планов нашего государства.

Поэтому я считаю, что это очень серьезный шаг со стороны Украины. Потому что он перебивает все мирные планы и риторику России, что якобы Украина не хочет мира. Мы хотим справедливого мира. Здесь мы от России серьезно отличаемся, потому что она хочет нашей капитуляции. Что хочет Запад – это тоже очень важно. Реакция на наш план победы тоже будет очень важной, чтобы мы осознавали с кем, куда, как мы будем идти,

– подчеркнул политолог.