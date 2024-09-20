Це дуже важливий момент, який може вплинути на риторику як Гарріс, так і Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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"Це дуже важливий момент. Я впевнений в тому, що він вплине на риторику обох кандидатів. Тому що вони обов'язково обіграють цю зустріч і цей план", – вважає він.

Це важливий документ

Олег Лісний припустив, що обидва кандидати можуть використати цей план перемоги України у своїй риториці. Можливо, риторика Трампа стане більш жорсткою щодо України, а, можливо, щось зміниться. Однак цей документ у будь-якому випадку стане основою чогось у майбутньому.

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Також не виключено, що чинний президент США Джо Байден, спираючись на цей план, може дати дозвіл України бити вглиб Росії західною зброєю на малі та середні дистанції. Він може пояснити американцям, що Зеленський дав йому чітке розуміння планів нашої держави.

Тому я вважаю, що це дуже серйозний крок з боку України. Бо він перебиває всі мирні плани та риторику Росії, що начебто Україна не хоче миру. Ми хочемо справедливого миру. Тут ми від Росії серйозно відрізняємося, бо вона хоче нашої капітуляції. Що хоче Захід – це теж дуже важливо. Реакція на наш план перемоги теж буде дуже важливою, щоб ми усвідомлювали з ким, куди, як ми будемо йти,

– підкреслив політолог.