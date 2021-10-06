На встрече с Зеленским Путин хочет говорить о санкциях, а не Донбассе и Крыме, – СМИ
Источник:"Коммерсант"
Кремль присылал офису Президента перечень вопросов, которые бы могли обсудить Владимир Зеленский и Владимир Путин. Однако у России и Украины противоположные видения того, о чем стоит говорить и что стоит решать.
Так, Россия хочет возвращения дипломатов, возобновления сообщения и снятия санкций. Темы по оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе она поднимать не собирается.
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России важны санкции и экономические вопросы
Анализируя темы, которые бы хотели обсудить Украина и на которые бы согласилась Россия, СМИ предполагают, что встреча Зеленского и Путина не состоится в ближайшее время. Ссылаясь на источники в руководстве России, издание рассказало о 12 решениях, которых могли бы достичь Украина и Россия.
Отмечается, что Кремль направил эти темы Украине, однако до сих пор не получил на них ответа. В фокусе обсуждения, на которое бы согласилась Россия – санкции, дипломатия, двусторонние отношения.
В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц,
– отмечает издание.
Хотела бы Россия поговорить и о подготовке к 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.
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Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе – лишь однажды. И то речь идет о замечаниях, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.
Учитывая, что стороны совершенно по-разному видят наполнение встречи – Киев хочет говорить о войне, мире и Крыме, тогда как Москва Донбасс называет внутриукраинским делом, а тему Крыма считает закрытой, – у переговоров почти нет шансов состояться в ближайшем будущем,
– отмечает аналитик.
Что говорят в Украине
Российскому СМИ дал комментарий советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия находит неконструктивные поводы, чтобы избежать обстоятельной встречи. Что касается позиции Украины, то она неизменна – нужно прежде всего говорить о войне.
Тот факт, что украинский и русский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопрос войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира – ключевое наполнение переговорной повестки,
– сказал Подоляк.
Встреча Зеленского и Путина: главное
- Во время наращивания российских войск возле границы с Украиной Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.
- На это Путин цинично ответил, что Зеленскому стоит говорить с руководителями псевдореспублик, если ему хочется переговоров о войне. С Россией же стоит говорить о делах именно России.
- Тогда же глава Кремля ответил, что готов в когда-нибудь принять украинского лидера в Москве.
- Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи.