На встрече с Зеленским Путин хочет говорить о санкциях, а не Донбассе и Крыме, – СМИ

Кремль присылал офису Президента перечень вопросов, которые бы могли обсудить Владимир Зеленский и Владимир Путин. Однако у России и Украины противоположные видения того, о чем стоит говорить и что стоит решать.

Так, Россия хочет возвращения дипломатов, возобновления сообщения и снятия санкций. Темы по оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе она поднимать не собирается.

Аналитика На Донбассе или в Европе: возможна ли тет-а-тет встреча Зеленского с Путиным

России важны санкции и экономические вопросы

Анализируя темы, которые бы хотели обсудить Украина и на которые бы согласилась Россия, СМИ предполагают, что встреча Зеленского и Путина не состоится в ближайшее время. Ссылаясь на источники в руководстве России, издание рассказало о 12 решениях, которых могли бы достичь Украина и Россия.

Отмечается, что Кремль направил эти темы Украине, однако до сих пор не получил на них ответа. В фокусе обсуждения, на которое бы согласилась Россия – санкции, дипломатия, двусторонние отношения.

В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц,

– отмечает издание.

Хотела бы Россия поговорить и о подготовке к 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

К теме Путин никогда не против, – Песков о встрече с Зеленским

Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе – лишь однажды. И то речь идет о замечаниях, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Учитывая, что стороны совершенно по-разному видят наполнение встречи – Киев хочет говорить о войне, мире и Крыме, тогда как Москва Донбасс называет внутриукраинским делом, а тему Крыма считает закрытой, – у переговоров почти нет шансов состояться в ближайшем будущем,

– отмечает аналитик.

Что говорят в Украине

Тема встречи двух лидеров поднялась после заявления Зеленского в Трускавце. 3 октября президент Украины сказал, что готов провести встречу с Путиным , потому что переговоры могут быть результативными. Эта встреча, по словам украинского лидера, нужна не только Украине, но и России.

Российскому СМИ дал комментарий советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия находит неконструктивные поводы, чтобы избежать обстоятельной встречи. Что касается позиции Украины, то она неизменна – нужно прежде всего говорить о войне.

Тот факт, что украинский и русский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь. Вопрос войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира – ключевое наполнение переговорной повестки,

– сказал Подоляк.

Встреча Зеленского и Путина: главное