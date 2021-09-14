Встречи не будет, – экс-министр иностранных дел сказал, почему Зеленский не увидится с Путиным
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский не встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ведь у них нет общих тем, кроме Крыма и Донбасса.
В то же время Москва не хочет говорить на эти темы. Об этом сказал в эфире авторской программы Алексея Печия WTF на 24 канале министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.
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Пользы от встречи не будет
По его словам, Путин не видит никаких оснований для организации такой встречи.
Такой встречи не будет,
– подчеркнул Огрызко.
Он отметил, что 2 делегации абсолютно полярно представляют себе такой диалог, поэтому точки соприкосновения найти невозможно.
"Это будет диалог глухого с немым, а немого с глухим. Трудно сказать, какую пользу кто-то от этого получит", – сказал экс-министр.
Ситуация с Байденом отличается
Ситуация со встречей Путина с президентом США Джо Байденом отличается. Несмотря на то, что глава Кремля, как всегда, шантажировал и блефовал, там говорилось о ситуации, которая бы не позволила российской военной машине начать провокации.
"Там были на повестке дня вопросы, которые важны для США и России", – сказал Огрызко.Напомним! Путин и Байден встретились в Женеве в июне. После этого они провели пресс-конференции, на которых озвучили самые важные тезисы.
Огрызко сказал, почему Зеленский не встретится с Путиным: смотрите видео
Встреча Зеленского и Путина: что известно
- Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины.
- В ответ российский президент предложил Зеленскому встретиться с боевиками.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская сторона полностью готова к встрече, а Кремль ее не хочет.
- Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся только для того, чтобы обсудить Крым.
- В начале сентября Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече.