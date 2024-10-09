Перенос "Рамштайна" может означать, что Байден хочет сделать красивый "финальный аккорд"

Встречу в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, решили перенести. Это должно было быть последнее заседание для Джо Байдена как для президента. Очевидно, он хочет сделать хороший "финальный аккорд".

Поэтому перенос "Рамштайна" можно воспринимать как позитивный сигнал. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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"Именно переносят, а не проводят на уровне министров иностранных дел. Очевидно, Байден хотел сделать какой-то очень красивый "финальный аккорд". Не думаю, что могло говориться, например, о приглашении в Альянс. Но, возможно, такое обсуждение было бы, которое смогло хотя бы в глазах общества повысить статус нашей заявки к членству в НАТО", – предположил он.

Это может свидетельствовать, что американский и европейские лидеры пытаются придерживаться своей политики относительно Украины. Важно, чтобы ВСУ не остались без военной помощи, как это было зимой.

Напомним, действующий президент США Джо Байден должен был посетить Германию с 10 по 12 октября. Однако в Белом доме сообщили, что визит американского лидера отложили. Он будет наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагировать на него. Также для заседания в формате "Рамштайн" по состоянию на сейчас определяют новую дату.