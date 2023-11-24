Никаких гарантий нет: почему Путин не хочет открыто втянуть Беларусь в войну

Владимир Путин неоднократно доказывает свое превосходство в отношениях с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Однако, кажется, он не смог заставить Лукашенко вступить в войну против Украины.

На самом же деле российский и белорусский диктатор прекрасно понимают, какие последствия могут ожидать их, если Беларусь вступит в войну. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

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Почему Беларусь не вступила в войну

Беларусь, безусловно, имеет непосредственное отношение к войне в Украине. С ее территории происходили обстрелы украинских городов, а в начале полномасштабного вторжения заходили оттуда российские военные.

В то же время, несмотря на опасения, Беларусь открыто так и не вступила в войну на стороне России. И тому есть несколько причин.

Зачем это Путину сегодня, если Беларусь и так является цехом по сборнику оружия. Ему Лукашенко нужен для того, чтобы быть хабом, по которому идет огромный поток технологического оборудования для производства оружия в интересах России. Почему-то в Европе не хотят эту дыру закрыть,

– заметил Павел Латушко.

Это сегодня главная роль Беларуси. Однако, если Владимир Путин все же захотел втянуть своего вассала в войну – это могло бы очень усложнить и без того нелегкую ситуацию.

"Если его вовлекают в войну, это будет хаос в Беларуси, потенциальные проблемы. Не Лукашенко гарант того, что белорусские вооруженные силы не направили в Украину. Гарантом и сдерживающим фактором является белорусский народ", – подчеркнул Латушко.

В частности, по данным разных социологических служб, 90% белорусов выступают против участия Беларуси в войне России против Украины. Хотя при этом действия России отчасти оправдывают.

Павел Латушко о том, почему Беларусь не вступила в войну: смотрите видео

Риски слишком высоки

Более того, вооруженные силы Беларуси также не хотели участвовать в войне, которую начала Россия. Об этом свидетельствовали закрытые опросы 2022 года.

Здесь вопрос не в том, что (Путин) дожал или не дожал. А в том, что будут хаос и проблемы в Беларуси. Лукашенко нет гарантий, что если пойдет войной на Украину уже и по земле, это не завершится трагически. Путин тоже это понимает,

– подчеркнул Латушко.

В конце концов, отношения между Путиным и Лукашенко очевидно указывают на то, что если бы Путин захотел, чтобы Беларусь вступила в войну – она бы это сделала. Потому что Александр Лукашенко нет выбора – он подчиняется воле российского диктатора.

Однако, вероятно, рисков в таком решении гораздо больше, чем выгоды.

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