У Лукашенко гораздо сильнее политическая позиция, чем у Путина, – Жданов

Путин мечтает получить поддержку Беларуси в войне. Но в планы Лукашенко это никак не входит, если он получит гарантии безопасности, может вообще изменить политический вектор.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он убежден, что именно Владимир Путин зависит от Александра Лукашенко, а не наоборот.

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27 – 28 декабря Лукашенко собирается лететь в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Тема встречи, по словам Жданова, остается неизменной — будет ли Беларусь участвовать в войне, и если не будет, чем может помочь. Более реалистичным кажется все-таки обсуждение военной помощи Беларуси в этой войне или возможной попытки повторного вторжения России на север, теперь уже с территории Беларуси.

У Лукашенко более сильная позиция

Жданов предположил, что возможно обсуждение позволит ли Лукашенко Путину применить военные силы России со стороны Белоруссии.

Почему я говорю "позволит", потому что у Лукашенко на сегодняшний день позиция гораздо сильнее, чем у Путина. Путин ведь не "рукопожатный", не может ни с кем переговорить, разве с Эммануэлем Макроном. Однако с ним теперь Путин не хочет говорить,

– добавил военный эксперт.

Жданов назвал Лукашенко единственным проблеском света во внешнеполитической ситуации Путина, остальные мировые лидеры с ним не хотят говорить. Не желает ни Индия, ни Китай, никто.

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В то же время эксперт убежден, что у Лукашенко сейчас идут сепаратные переговоры за определенные преимущества для него и его семьи. Если президент Беларуси сможет "выбить" себе гарантии безопасности, то, вероятно, изменит свою политическую позицию в треугольнике Украина — Россия — Беларусь.

Если нет, то он будет до последнего противиться, чтобы не создать Советский Союз версии 2.0, чтобы не потерять какую-либо власть. А утрата власти может стать для него и утратой жизни,

– подытожил Жданов.

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