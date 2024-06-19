В Польше сделали важное предупреждение Украине о вступительных переговорах с ЕС

Вступительные переговоры Украины с Европейским союзом, вероятно, будут сложными. Причиной этому являются спорные вопросы в некоторых сферах.

Об этом заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка на брифинге с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной и немецким министром по делам ЕС Анной Люрманн.

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В Польше предупредили Украину о сложных вступительных переговорах в ЕС

Я хотел бы подчеркнуть, что Украина выполнила все условия, определенные Еврокомиссией, чтобы начать официальный процесс переговоров о вступлении,

– подчеркнул Шлапка.

В то же время министр отметил, что процесс переговоров будет сложным, в частности в вопросе аграрной сферы. Он также напомнил, что уже на следующей неделе должна состояться межправительственная конференция Украина – ЕС, где и начнутся переговоры.

"Это потребует от Украины сохранения текущего темпа реформ, это не о том, чтобы ставить галочки, а о том, чтобы менять страну", – заявил польский министр.

По его словам, Польша может помочь Украине на пути в ЕС, поскольку она уже 20 лет в ЕС и знает европейские процедуры, а также имеет относительно свежий опыт переговоров о вступлении.

Он вместе со своей немецкой коллегой добавил, что ожидает от Украины хороших результатов в следующих сферах: верховенство права, борьба с коррупцией, защита местного самоуправления, свобода слова и тому подобное.

Накануне Еврокомиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины. Наше государство выполнило все 4 рекомендации, которые получила от Европейской комиссии в ноябре прошлого года.