Лукашенко не имеет влияния на свою армию, – в BYPOL сказали, вступит ли Беларусь в войну

В последние месяцы не утихают разговоры о том, что Беларусь может присоединиться к России и начать воевать против Украины. Однако, подготовка к этому уже давно продолжается.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. Он подчеркнул, что создан совместный штаб и группировка России и Белоруссии. Но руководят ими и отдают приказы – россияне.

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Белорусы не хотят воевать с Украиной

Именно поэтому Александр Лукашенко не имеет влияния на белорусскую армию. И если Владимиру Путину потребуется, он отдаст приказ и белорусы пойдут воевать в Украину.

Пока это Путину вероятнее всего не нужно, поэтому это не происходит,

– предположил оппозиционер.

Однако существует еще один фактор, тормозящий вступление Беларуси в войну в Украине. Белорусская армия очень слабо подготовленная.

К тому же, белорусы не хотят воевать с Украиной. Они не видят в украинцах врагов. Потому и Путин не торопится отдавать такой приказ, потому что неизвестно, как белорусы будут себя вести.

Белорусы пойдут на войну, если будет приказ. Но что они будут делать – это большой вопрос,

– заметил Азаров.

Именно поэтому Путин сейчас пытается выжать из Лукашенко все, что можно: боеприпасы, снаряжение, обучение военных и тому подобное. И пока ему этого достаточно.

"Однако когда российская армия будет на грани краха, он может отдать приказ и втянуть Беларусь в войну. И это может стать катастрофой как для Лукашенко, так и для Путина", - подчеркнул он.

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Лукашенко создает миф

Важно понимать, что Лукашенко тоже причастен к созданию условий возникновения этой войны. Азаров уверен, что именно белорусский диктатор был инициатором и разработчиком войны вместе с Путиным.

Лукашенко еще в 1996 году был также инициатором создания Союзного государства России и Белоруссии. Он является сторонником восстановления Советского Союза, и по его замыслу, в новое образование должна была войти еще Украина,

– отметил основатель BYPOL.

И сейчас они с Путиным задумали присоединить к этому союзу Украину, уничтожив ее независимость.

Посредством пропаганды Лукашенко создает миф, что он якобы не хочет вступать в войну. Путин его заставляет, а он будто сопротивляется. На самом же деле он хочет воевать. Однако понимает, что белорусская армия еще не готова.

Не зря во время последних летных учений в Беларуси, которые состоялись 2 месяца назад, белорусские летчики учились наносить удары по территории противника, разрушать оборонительные укрепления и спасать сбитых летчиков.

"Раньше такого не было. Они только учились патрулировать границы и отбивать нападения. А сейчас они вместе с россиянами учились нападать – на Украину", – уверен Александр Азаров.

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