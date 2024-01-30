Отправит ли Лукашенко свои войска на фронт: Федоров оценил их мощность

Начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич сказал, что Россия в 2024 году может попытаться осуществить новое наступление на Киев. К тому же, не исключено даже вступление белорусской армии в войну на стороне агрессора.

Если представить, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о вступлении Беларуси в войну против Украины, то сколько солдат под оружие теоретически может поставить белорусская армия. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Боевой потенциал белорусской армии

Как отметил военный эксперт, сейчас в армии Беларуси есть четыре мотострелковые бригады, которые готовы к боевым действиям. Стоит отметить, что в одной бригаде преимущественно 4 – 5 тысяч человек. Соответственно четыре бригады – 16 – 20 тысяч.

Вряд ли Лукашенко снимет все свои боеспособные войска с польской или литовской границы и отправит их воевать в Украину,

– сказал Федоров.

К тому же эксперты давно говорили о том, что нет никаких гарантий того, что белорусские солдаты будут бороться с Вооруженными Силами Украины.

"Зачем им это делать? Не исключено, что белорусы не повернут штыки против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко", – добавил военный эксперт.

Белорусские военные учатся в России

По данным Википедии, численность сухопутных войск Беларуси оценивается в

Белорусский диктатор Лукашенко разрешил Путину использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения России и обстрелов украинских городов. Однако армия Беларуси не участвует в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Ранее российские военные регулярно приезжали в Беларусь на военные учения, но недавно белорусское минобороны опубликовало видео, где часть белорусских военных готовится к отправке в Россию на обучение. Мол, белорусы поехали перенимать опыт так называемой "сво".

По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, вряд ли белорусов будут привлекать к войне в Украине, но такой вариант нельзя отвергать. По его словам, армия Лукашенко фактически не имеет ни одного боевого опыта, поэтому белорусский диктатор сейчас в проигрышной ситуации.

Угроза для Украины со стороны Беларуси