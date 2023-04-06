"Спецоперация" идет по плану: Резников потролил Россию из-за вступления Финляндии в НАТО

Финляндия уже официально вступила в НАТО. В Минобороны Украины успели потролить Россию из-за этого.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что так называемая "спецоперация" России якобы "развивается удачно". Об этом он сказал журналистам после мероприятия по презентации государственной антикоррупционной программы, информирует 24 Канал.

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Как Резников потролил Россию

Министр отметил, что так называемая "специальная военная операция" якобы "идет по плану".

Их "специальная военная операция", на мой взгляд, развивается очень удачно. Все идет по плану. Граница России со странами НАТО увеличилась на 1 340 километров благодаря вступлению Финляндии в Альянс,

– потролил Резников.

Он добавил, что позже граница России со странами НАТО еще увеличится благодаря вступлению Швеции.



Как изменилась граница России с НАТО после вступления Финляндии / Инфографика 24 Канала

Что этому предшествовало