Пропаганда "скормит" россиянам даже "вступление Беларуси в НАТО", – социолог

Финляндия 4 марта официально стала членом Североатлантического альянса. Российская пропаганда во главе с Владимиром Путиным теперь будет доводить до россиян, что это для них не имеет значения.

Несмотря на устрашение России, Финляндия вступила в НАТО. Поэтому российским властям вместе с пропагандой пришлось преуменьшать значимость этого события. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Пропаганда все объяснит

Из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс их сухопутная граница с Россией увеличилась вдвое. Среди россиян есть проевропейски настроенное меньшинство, понимающее, что НАТО не несет никакой угрозы для их страны. Более того, еще недавно она была партнером для России и никаких планов ее захватить у лидеров НАТО не было.

Но есть и большинство, которым манипулирует пропаганда. Если власти говорят, что мы воюем с Украиной, чтобы не допустить расширения НАТО, то народ поддакивает этому. Теперь они говорят, что Финляндия вступила в НАТО, но им на это безразлично, так народ и с этим согласится,

– рассказал социолог Игорь Эйдман.

Он добавил, что абсолютно ничего россиян не озадачит это. Даже если Беларусь вступит в НАТО, пропаганда объяснит, что все правильно, так и было нужно.

Игорь Эйдман о реакции россиян на вступление Финляндии в НАТО: смотреть видео

Реакции в России не последовало

Большинство россиян продолжает свято верить пропаганде, благодаря чему власть легко может ими манипулировать.

"Никакой трагедии в России не было на этот счет. Там не подняли "черную траурную ленту" и народ не выходил со слезами на глазах", – отметил социолог.

В общем, вступление Финляндии в Североатлантический альянс не изменило в России вообще ничего. Люди никак не отреагировали на это событие. Расстроены этим разве "ура-патриоты" вроде Игоря Гиркина-Стрелкова.

Более того, даже власти понимают, что опасность расширения НАТО является абсолютно выдуманной пугалкой, которая никакого отношения к реальности нет.

Вступление Финляндии в НАТО: главное