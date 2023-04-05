Попри залякування Росії Фінляндія вступила до НАТО. Тому російській владі разом із пропагандою довелося применшувати значущість цієї події. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Пропаганда все пояснить

Через вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу їхній сухопутний кордон з Росією збільшився вдвічі. Серед росіян є проєвропейськи налаштована меншість, яка розуміє, що НАТО не несе ніякої загрози для їхньої країни. Щобільше, ще донедавна вона була партнером для Росії і жодних планів її захопити у лідерів НАТО не було.

Але є й більшість, якою маніпулює пропаганда. Якщо влада каже, що ми воюємо з Україною, щоб не допустити розширення НАТО, то народ потакує цьому. Тепер вони кажуть, що Фінляндія вступила до НАТО, але їм на це байдуже, то народ і з цим погодиться,

– розповів соціолог Ігор Ейдман.

Він додав, що абсолютно нічого росіян не спантеличить в цьому. Навіть якщо Білорусь вступить до НАТО, то пропаганда пояснить, що все правильно, так і було потрібно.

Ігор Ейдман про реакцію росіян на вступ Фінляндії до НАТО: дивитись відео

Реакції в Росії не було

Більшість росіян продовжує свято вірити пропаганді, завдяки чому влада легко може ними маніпулювати.

"Жодної трагедії в Росії не було з цього приводу. Там не підняли "чорну траурну стрічку" і народ не виходив зі сльозами на очах", – зазначив соціолог.

Загалом, вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу не змінив в Росії взагалі нічого. Люди ніяк не відреагували на цю подію. Засмучені цим хіба "ура-патріоти" на кшталт Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Ба більше, навіть влада розуміє, що небезпека від розширення НАТО є абсолютно вигаданою лякалкою, яка жодного стосунку до реальності немає.

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