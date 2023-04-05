Попри залякування Росії Фінляндія вступила до НАТО. Тому російській владі разом із пропагандою довелося применшувати значущість цієї події. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.
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Пропаганда все пояснить
Через вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу їхній сухопутний кордон з Росією збільшився вдвічі. Серед росіян є проєвропейськи налаштована меншість, яка розуміє, що НАТО не несе ніякої загрози для їхньої країни. Щобільше, ще донедавна вона була партнером для Росії і жодних планів її захопити у лідерів НАТО не було.
Але є й більшість, якою маніпулює пропаганда. Якщо влада каже, що ми воюємо з Україною, щоб не допустити розширення НАТО, то народ потакує цьому. Тепер вони кажуть, що Фінляндія вступила до НАТО, але їм на це байдуже, то народ і з цим погодиться,
– розповів соціолог Ігор Ейдман.
Він додав, що абсолютно нічого росіян не спантеличить в цьому. Навіть якщо Білорусь вступить до НАТО, то пропаганда пояснить, що все правильно, так і було потрібно.
Ігор Ейдман про реакцію росіян на вступ Фінляндії до НАТО: дивитись відео
Реакції в Росії не було
Більшість росіян продовжує свято вірити пропаганді, завдяки чому влада легко може ними маніпулювати.
"Жодної трагедії в Росії не було з цього приводу. Там не підняли "чорну траурну стрічку" і народ не виходив зі сльозами на очах", – зазначив соціолог.
Загалом, вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу не змінив в Росії взагалі нічого. Люди ніяк не відреагували на цю подію. Засмучені цим хіба "ура-патріоти" на кшталт Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.
Ба більше, навіть влада розуміє, що небезпека від розширення НАТО є абсолютно вигаданою лякалкою, яка жодного стосунку до реальності немає.
Вступ Фінляндії до НАТО: головне
- Фінляндія доєдналася до Північноатлантичного альянсу 4 березня. У Міністерстві оборони Росії заявили, що, буцімто, ухвалять "відповідні закони", бо таке рішення загрожує їхній національній безпеці.
- Президент України Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом в НАТО.
- Владімір Путін сам прискорив приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, російська агресія переконала інші країни краще дбати про власну оборону.